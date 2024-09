Septiembre es el mes del diseño en muchas capitales europeas, y Bruselas no es una excepción: la escena artística de la ciudad cobra vida durante cuatro semanas.

Bruselas bulle con el festival anual 'Design September', con decenas de actos y exposiciones de arte que se suceden a lo largo del mes.

Nuestro reportaje comienza en Ixelles, una de las zonas más animadas de la capital belga, donde nos reunimos con el artista neerlandés-italiano Jacopo Koning. Su exposición en la joyería Alto Galleria se titula 'El saludo absurdo'.

Sus caras sonrientes y chillonas salpicadas en lienzos y prendas de vestir, junto con su disposición aparentemente caótica, parecen reírse de nuestra sociedad hipercomunicativa, en la que todo lucha por un pedacito de nuestro espacio y atención.

Koning dice que su inspiración es sobre todo el movimiento vanguardista de principios del siglo XX.

Detalle de la exposición 'El saludo absurdo' de Jacopo Koning durante 'Brussels Design September' Jacopo Koning

Un cinturón inspirado en las antiguas máscaras griegas, de la exposición 'El saludo absurdo' de Jacopo Koning Euronews

"Me inspira el dadaísmo porque acentúa lo que es completamente aleatorio y lo conecta aunque no tenga ninguna correlación. Me gusta colocar rostros donde no deben estar", afirma. "Nada es normal como parece".

"Debido a la cantidad de información que recibimos cada día, veo el mundo como algo absurdo. Así que solo puedo crear cosas que para mí son absurdas y aparentemente carecen de sentido", añadió. "Pero si lo analizas intensamente, cada uno puede encontrar su propio significado".

También se inspiró en amigos y familiares para otras obras, como el grabado que se ve a continuación.

Jacopo Koning, retratado delante de una de sus obras en su exposición 'El saludo absurdo' Euronews

Otras exposiciones de 'Design September' proponen soluciones para mejorar la vida con objetos diseñados por un motivo muy concreto, como una silla de ruedas extensible para niños. Se llama 'Hugo' y fue creada por el diseñador checo Jan Kaděra para ser más reutilizable y duradera que las normales.

"Por desgracia, no todas las familias pueden permitirse comprar una silla de ruedas cada uno o dos años", explica Daniela Vervloet, responsable de proyectos culturales del Centro Checo de Bruselas. Kaděra mostró a 'Euronews Culture' un "innovador armazón ajustable" que permite que la silla de ruedas "crezca" con el niño.

Una imagen de la silla de ruedas extensible diseñada por Jan Kaděra y su estructura. Euronews

La comunidad checa ha estado muy activa durante el festival de este año. La instalación inmersiva que se ve a continuación, creada por Designblok, ofreció a los visitantes un anticipo del próximo Festival de Diseño de Praga, el mayor de Europa Central.

Nuestra visita a la instalación de Designblok en Bruselas Euronews

"Reutilizar" y "adaptar" son las palabras clave de otra exposición, 'New Ways of Living"', comisariada por CityTools y Dogma. Ubicada en el emblemático e histórico mercado de Halles Saint-Géry, se centra en la búsqueda de formas de vivir y construir de forma más sostenible mediante el estudio de soluciones que puedan hacer frente a los retos socioculturales, económicos y climáticos a los que se enfrentan las ciudades europeas.

"La situación de demoler y reconstruir, cada vez más rápida, es un enorme problema medioambiental", afirma Antoine Crahay, promotor urbanístico y conferenciante sobre inmuebles preparados para el futuro.

El diseñador urbano Antoine Crahay durante la exposición 'Vivre Autrement' Euronews

"Lo que en realidad necesitamos es crear edificios más flexibles, que puedan vivir varias vidas y adaptarse a las necesidades de quienes los habitan sin tener que derribarlos cada 20 años", añadió. "Pero para conseguirlo necesitamos una normativa básica que nos permita crear estructuras de edificios más flexibles".

El festival de diseño volverá a Bruselas en septiembre de 2025.