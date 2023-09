El Pacto Verde Europeo plantea un reto, y fija objetivos ambiciosos. Entonces, es preciso garantizar que la investigación y la innovación aporten nuevas soluciones. Así, habrá que inventar sistemas de cultivo más complejos.

En este episodio del programa The Road To Green, el equipo de Euronews se reúne con Christian Huygue, director científico de Agricultura del Instituto Nacional de Investigación Agraria, Alimentaria y Medioambiental de Francia, INRAE, para tratar de averiguar cuál es el camino que debe seguir la agricultura de la Unión Europea, hacia una transición ecológica.

"Tenemos una gran responsabilidad con esta generación y con las futuras generaciones. No podemos aceptar que el calentamiento global vaya tan rápido como ahora. No podemos aceptar que la cantidad de agua sea tan baja y se esté deteriorando, que la biodiversidad se esté perdiendo. Así que, tenemos que restaurar esto, al mismo tiempo que producimos. La cuestión no es elegir una cosa u otra, sino cómo hacerlo. Y, desde ese punto de vista, el Pacto Verde Europeo plantea un reto, y fija objetivos ambiciosos. Entonces, tenemos que garantizar que la investigación y la innovación aporten nuevas soluciones. Tendremos que inventar sistemas más complejos", declara Christian Huygue, director científico de Agricultura del Instituto Nacional de Investigación Agraria, Alimentaria y Medioambiental de Francia, INRAE.

¿No es un paso atrás, como a veces escuchamos?, pregunta el periodista de Euronews, Cyril Fourneris.

"En absoluto. Al contrario, se trata de utilizar una diversidad aún mayor de la que teníamos antes, pero organizándola para transformar los sistemas agrícolas. En definitiva, de eso se trata la agroecología, de cómo aumentar la diversidad funcional en mis parcelas", añade Christian Huygue.

Finalmente, ¿por qué nos cuesta tanto actuar?, quiere saber el reportero.

"De hecho, todo esto significa más especies, más rotaciones, más complejidad. Y significa que los agricultores necesitan más competencias para gestionar todo eso. Además, si se introducen otras especies, se necesitan cadenas de valor para utilizarlas. Los agricultores no pueden cargar con toda la responsabilidad. Los eslabones posteriores de la cadena tiene que asumir su parte de responsabilidad, y ser capaz de procesar estos productos para crear valor añadido. Eso ocurre al mismo tiempo que la transformación de los alimentos. Así que, la verdadera pregunta es: ¿cómo abandonamos sistemas que son muy equilibrados y muy eficientes. Producen mucho y los alimentos no son caros. La transformación de estos sistemas pasa por encontrar la manera de desbloquearlos, no a través de políticas públicas (de ahí la importancia del Pacto Verde Europeo), sino a través de la innovación (de ahí la importancia de la investigación y la innovación), y también implicando a las partes interesadas, a los diferentes grupos de agricultores y a las oenegés en la reflexión sobre las trayectorias para el futuro. Una vez más, el mañana nos permite tener aspiraciones, y crear sistemas verdaderamente nuevos", concluye Christian Huyghe, director científico de Agricultura del INRAE.