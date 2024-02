Por Giorgio Michalopoulos and Stefano Valentino

Así es como las empresas de combustibles fósiles se hacen con fondos "respetuosos con el clima".

PUBLICIDAD

Millones de euros en inversiones "respetuosas con el clima" han sido concedidos a grandes emisores de carbono, según revela una nueva investigación. Los gigantes de los combustibles fósiles BP, Chevron, Eni, Exxon, Repsol, Shell y Total Energies fueron algunos de los benefactores, según Voxeurop.

La investigación analizó los fondos verdes promovidos por Eurizon Capital SGR, una sociedad de gestión de activos controlada por Intesa San Paolo, el mayor banco de Italia. Eurizon es uno de los muchos agentes financieros europeos que utilizan un lenguaje engañoso y lagunas en el marco regulador de la UE para vender productos financieros supuestamente "verdes" que en realidad financian a grandes contaminadores.

Las inversiones "verdes" no siempre son sostenibles

Europa es líder mundial en el mercado de las llamadas inversiones "verdes". Sin embargo, como revela la investigación de Voxeurop, esas inversiones a menudo no son ni sostenibles ni responsables. Aprovechando normativas ambiguas y terminología oscura, algunas de ellas financian en realidad a empresas que utilizan combustibles fósiles. Voxeurop ha analizado cuatro fondos denominados "sostenibles" ofrecidos por Eurizon. Esta empresa de gestión de activos es una de las muchas instituciones financieras que ofrecen productos "verdes" en Europa y gestiona activos de clientes por valor de 381.000 millones de euros.

En 2022, Eurizon compró acciones de las siete empresas de combustibles fósiles por valor de más de 208 millones de euros y las colocó en carteras que denominó "inversionessostenibles y responsables". Según datos del analista de mercados financieros Refinitiv, hasta abril de 2023, Eurizon había concedido a las empresas de energía fósil un total de 8.200 millones de dólares (7.600 millones de euros) en fondos clasificados como ecológicos según las normas de la UE. Las grandes empresas de combustibles fósiles respaldadas por Eurizon participan en los 195 megaproyectos de petróleo y gas que, por sí solos, serían capaces de agotar el presupuesto de carbono de 1,5 °C restante permitido por el Acuerdo de París sobre el Clima.

¿Cómo consiguen financiación verde las empresas de combustibles fósiles?

Repsol y otras empresas de combustibles fósiles "tienen interés en entrar en fondos 'verdes' porque así recibirán más financiación", explica Fabio Moliterni, especialista de la empresa de finanzas éticas Etica SGR. Al atraer a los inversores mediante un lenguaje ambiguo, estos fondos falsamente sostenibles han conseguido superar a su mercado. Han garantizado altos rendimientos siguiendo índices que carecen por completo de objetivos de sostenibilidad.

"Las normas de la Comisión Europea dejan un margen de discrecionalidad a los inversores a la hora de determinar sus objetivos de sostenibilidad", afirma Moliterni. "Esto facilita que el mercado se adapte con flexibilidad a los cambios en el panorama normativo de la gestión de activos, y permita así la diferenciación de productos.

"Pero no parece impedir el lavado verde. De hecho, muchos fondos todavía pueden seguir estrategias que no están alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la Comisión y, en su lugar, priorizan los rendimientos, con poca o ninguna atención al impacto medioambiental y social", prosigue.

Alessandro Messina, experto en finanzas de impacto y sostenibilidad de la empresa independiente de desarrollo sostenible Avanzi, añade que "los gestores de fondos intentan cumplir la normativa de la UE en la medida de lo posible, pero si tienen un producto rentable en el mercado no se esfuerzan demasiado por forzar las normas." El folleto precontractual de Eurizon incluso presentaba los fondos en cuestión como "inversiones sostenibles y responsables". Y ello a pesar de que no cumplen los criterios establecidos en el marco regulador de la UE.

¿Cómo se regulan las finanzas sostenibles?

El Reglamento europeo de información sobre sostenibilidad para el sector de servicios financieros, que entró en vigor en 2021, impone criterios de transparencia que los asesores financieros deben cumplir en los documentos precontractuales y en las inversiones verdes. Los inversores deben ser orientados hacia inversiones que el gestor pueda clasificar en dos tonos de "verde" (correspondientes en el reglamento a los artículos 8 y 9) o como "gris", es decir, sin alegaciones sostenibles (artículo 6).

Los productos "verde claro" cumplen los criterios enumerados en el artículo 8 y deben promover "características medioambientales y/o sociales". Pero no hay una definición clara de estas características. Esta laguna permite a los gestores clasificar sus fondos como "verdes claros" según sus propios principios o según las evaluaciones de las agencias de calificación, aunque los fondos contengan empresas poco respetuosas con el medio ambiente.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) se limita a decir que los fondos "verde claro" tienen una ambición menor en materia de sostenibilidad que los "verde oscuro". Estos últimos deben tener como objetivo una inversión 100% sostenible, lo que significa que no deben causar daños significativos al medio ambiente o deben promover la reducción de las emisiones de carbono.

Fondos verdes claros frente a fondos verdes oscuros

La diferencia entre ambos términos -productos que "promueven características medioambientales" (verde claro) y "productos sostenibles" (verde oscuro)- puede parecer marginal para un inversor inexperto. Pero la distinción es clara desde el punto de vista normativo. Los fondos verde oscuro deben cumplir criterios mucho más estrictos. Por eso resultan más atractivos para los inversores concienciados, pero menos para los gestores de fondos, que incurrirían en mayores cargas a la hora de cumplir la normativa.

La normativa de la UE se basa totalmente en la transparencia. Por tanto, los gestores pueden elegir cómo clasificar los fondos: gris, verde claro o verde oscuro. Las normas técnicas de la AEVM, adoptadas el 1 de enero de 2023, aumentaron la carga de transparencia para los productos "verde oscuro" hasta tal punto que provocaron una migración significativa a la clasificación "verde claro" en su lugar.Estos fondos reclasificados alcanzarán un valor de 175.000 millones de euros en 2023, según un estudio de la empresa de asesoramiento y análisis financiero Morningstar.

¿Cuáles son los criterios de los fondos verde oscuro?

Para todas las inversiones sostenibles "verde oscuro", los gestores de fondos deben proporcionar métricas, datos, metodologías e información detallada sobre 14 indicadores prescritos por la normativa de la UE, denominados "Principales Impactos Adversos" (PAI). Estos indicadores incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas de la cartera (directas, indirectas y totales) y la presencia de empresas de combustibles fósiles en la inversión.

No obstante, los gestores de fondos sostenibles aún pueden salirse con la suya si tienen grandes contaminantes en sus carteras. En primer lugar, gracias a la flexibilidad que ofrece el artículo 8, los gestores de fondos pueden definir de forma independiente los criterios por los que consideran que un fondo promueve "características medioambientales y/o sociales" (verde claro). En segundo lugar, aprovechando las ambigüedades en el significado de las palabras para el inversor incauto, muchos gestores optan por comercializar como "sostenibles y responsables" fondos que no cumplen los criterios del artículo 9.

Eurizon etiqueta los fondos de combustibles fósiles como "verde claro

En su informe de gestión, Eurizon define sus fondos como "verde claro" a pesar de que invierte en empresas extractoras de combustibles fósiles. La sección de divulgación de la sostenibilidad -donde deben describirse las características sociales y medioambientales del producto- se deja vacía, a pesar de que esa información es obligatoria según las normas de la AEVM.

Durante más de tres años, Eurizon etiquetó determinados fondos como verde oscuro, es decir, como totalmente sostenibles y responsables, en los documentos precontractuales puestos a disposición de los inversores. La empresa sólo corrigió el lenguaje después de que Voxeurop se pusiera en contacto con ella para esta investigación.

Eurizon no sólo admite que sólo tiene en cuenta seis de los catorce indicadores previstos por la UE para la evaluación de las inversiones sostenibles, sino que en su información periódica sobre el fomento de la gobernanza medioambiental, social y corporativa (ASG) se limita a mencionarlos, en lugar de entrar en los detalles de la información exigida por la normativa comunitaria.

PUBLICIDAD

Faltan cumplimiento y aplicación para los fondos verdes

El reglamento de la UE, de hecho, ofrece una tabla detalla en la que los gestores deben incluir métricas, periodos considerados para el cálculo, una explicación de la metodología y previsiones para periodos posteriores. Se supone que estos criterios identifican y cuantifican de forma transparente cualquier impacto ambiental y social negativo de la inversión propuesta.

Esta información es indispensable para que los inversores evalúen si el producto es suficientemente sostenible antes de poner su dinero. "El gestor puede declarar lo que quiera, pero luego tiene que documentar cuáles son los impactos adversos según las métricas", comenta Franco Moliterni, de Etica SGR. Sin embargo, Eurizon se ha limitado a facilitar los documentos mencionados en la normativa, pero sin incluir los datos.

"Esto me parece un problema de cumplimiento y aplicación", dice Messina. "No puedes calificar una inversión como sostenible si es del artículo 8. Puedes calificarla como 'Atención a los elementos de sostenibilidad': esa es la diferencia que marca el reglamento". "Evidentemente hay alguien que o se ha pasado de listo o no sabe realmente de lo que está hablando".

Cuestionado por Voxeurop en mayo de 2023 sobre esta incoherencia, Eurizon dijo que la calificación de inversión sostenible "se eliminará en la primera oportunidad útil para actualizar la documentación de la oferta, ya prevista para el próximo mes de julio."

El 4 de agosto de 2023, Eurizon actualizó su documento de información clave, eliminando las palabras "fondo sostenible y responsable", como había prometido. La actualización se produjo tres años y seis meses después de la entrada en vigor del reglamento sobre financiación verde.

PUBLICIDAD

La investigación de Voxeurop se realizó con el apoyo de Journalismfund Europe.