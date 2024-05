"Ten el valor de actuar": vídeos para fomentar la protección del clima

Para Dima Bass, es vital compartir los esfuerzos de conservación de la naturaleza con el mayor número de personas posible, a fin de cambiar la forma en que la gente ve la lucha por el medio ambiente.

'The Road to Green' conoció a Dima Bass, embajador del Pacto Europeo por el Clima, activista y realizador de vídeos. Cada mes, este letón residente en Austria participa como voluntario en proyectos de restauración de la naturaleza. Publica vídeos de sus viajes en su canal de Youtube, 'Be Brave to Act':

"Me gusta esta combinación. Es una combinación en la que todos salimos ganando porque me gusta hacer algo por mí mismo, me gusta ser voluntario, de hecho cada mes busco nuevos proyectos a los que unirme. Pero no solo hago voluntariado, sino también vídeos sobre ello. Así, también informo a la gente sobre los nuevos proyectos."

"Ahora mismo, no veo nada más importante en mi vida que dedicarla a la conservación, preservación, restauración de la naturalezay la vida salvaje. Creo que una cosa es protegerla, pero ya es un poco tarde para protegerla solamente, ahora necesitamos también restaurarla, reconstruirla."

"A fin de cuentas, tal y como yo lo veo, todo se reduce a los valores. Quiero ver un mundo en el que plantar un árbol se considere más guay, más elegante, más valioso que una nueva versión del Iphone."