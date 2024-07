"El mar Menor de todos": La laguna con personalidad jurídica lucha contra la contaminación

Los activistas ambientales en España están haciendo lo necesario para proteger sus vías fluviales locales de la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

La laguna de agua salada más grande de Europa, el Mar Menor en España, está siendo envenenada lentamente por la contaminación causada por la agricultura y la ganadería intensivas, las antiguas minas y la rampante infraestructura y desarrollo turístico. Sin embargo, lo irónico es que, sobre el papel, está protegido por numerosas leyes medioambientales.

Hace cinco años, la abogada, profesora y activista local Teresa Vicente se convenció de que la única manera de proteger adecuadamente el mar Menor era asegurarle el estado legal de persona.

Lideró una campaña histórica apoyada por miles de manifestantes, que finalmente llevó a que su Propuesta Legislativa Popular (una disposición que permite a los ciudadanos proponer una ley al parlamento) se convirtiera en ley. En septiembre de 2022, el Senado español lo aprobó como ley: era la primera vez que un ecosistema en Europa tenía derecho a la conservación de sus especies y hábitats y a la protección contra actividades nocivas.

Hoteles y bloques de apartamentos de gran altura en La Manga, la delgada franja de tierra que separa la laguna del Mar Menor del Mediterráneo. euronews

«El olor a vegetación podrida cada vez era más fuerte»

En la provincia española de Murcia, conocimos a Teresa y al también abogado medioambiental Eduardo Salazar Ortuño en la laguna del mar Menor. Mientras nos llevaban a una zona cercana a la Rambla del Albujón, el olor a vegetación podrida cada vez era más fuerte a medida que llegamos a la orilla de la laguna. Justo delante había una gran extensión de agua pálida; Eduardo explicó que era de este color porque toda la vida vegetal submarina había sido exterminada.

Teresa creció cerca de la laguna y ahora le resulta casi insoportable verla.

«Me dan ganas de llorar cada vez que vengo aquí. Pero al mismo tiempo, me llega un fuerte espíritu de lucha, de dar derecho al mar Menor», ​​explicó a Euronews.

La costa de la laguna del Mar Menor. euronews

«El mar Menor somos todos, porque todos somos parte de la naturaleza»

Teresa cuenta que la laguna ahora se considera legalmente una personalidad jurídica.

«El mar Menor es un ente de vida, una persona. Es un sujeto que puede defenderse. Pero en sí, en este caso, significa que todo el mundo es mar Menor, porque somos naturaleza».

En abril de 2024, Teresa ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo, a menudo descrito como el «Nobel Verde».

Eduardo dijo que hay tres casos judiciales activos que están en trámite ante los tribunales, bajo el nuevo estatus legal del mar Menor.

«Los derechos del mar Menor [ahora] están por delante de los derechos de los propietarios alrededor del mar Menor. Cuando acudimos a los tribunales, tenemos un derecho delante de otro derecho. No es un objeto que no quiere contaminarse, no, es una persona que no quiere contaminarse».

La abogada y activista ambiental Teresa Vicente ganó el Premio Goldman este año por su cruzada para que la laguna tenga personalidad jurídica. euronews

Multan a empresas por verter salmuera en laguna

Si bien la laguna todavía está contaminada, ha habido algunos cambios positivos. A principios de este año, las empresas que vertieron salmuera en la laguna procedente de plantas desaladoras fueron multadas con más de dos millones de euros y el gobierno español ha aumentado su presupuesto para limpiar los efectos de la contaminación.

La campaña de Teresa comenzó después del colapso ecológico de 2019, cuando los peces, crustáceos y plantas submarinas fueron prácticamente aniquilados debido a una grave eutrofización.

La eutrofización se produce cuando las algas verdes crecen sin control, alimentadas por un exceso de nitratos de los fertilizantes. Bloquea la luz, impidiendo que las plantas crezcan y produzcan oxígeno. En agosto de 2021, cinco toneladas de peces muertos fueron arrastradas a la costa.

Eduardo Salazar Ortuño explica: «El colapso es, te puedes imaginar aquí en la orilla estaba lleno de peces, querían tener oxígeno para respirar. Y antes de los peces, desapareció un 80% de la flora. ¡Un 80%!».

Ramón Pagán, otro ambientalista y presidente de una asociación de residentes locales, dijo que le preocupaba que esto pudiera volver a suceder este año, ya que las fuertes lluvias recientes han arrastrado grandes cantidades de nitratos a la laguna.

Nos llevó al pueblo de Los Nietos, un pueblo que alguna vez fue vibrante al borde de la laguna. Los turistas ya no la visitan porque la playa es marrón y fangosa, y el aire huele a plantas podridas. Muchas casas están vacías y varios restaurantes han cerrado.

La tierra alrededor del Mar Menor se utiliza para cultivar hortalizas en invernaderos, gran parte del fertilizante utilizado para los cultivos termina drenando a la laguna. euronews

Devolviendo los murciélagos a Blanca

Mientras tanto, a 80 kilómetros al noroeste, la localidad de Blanca se asienta a orillas del río Segura. Aquí los ambientalistas locales están probando una estrategia diferente para proteger su vía fluvial: quieren recuperar a los murciélagos que solían vivir aquí.

Los murciélagos son importantes para los ecosistemas porque controlan las poblaciones de insectos, polinizan las plantas y dispersan semillas. Los murciélagos solían vivir en cuevas a lo largo de los acantilados junto al río, pero la población fue diezmada hace unos 20 años cuando los acantilados se derrumbaron, destruyendo las cuevas.

Neftalí Escribano, embajador del pacto climático europeo, organizó un taller en junio para hacer cajas de madera para murciélagos que se colgarán en los árboles junto a los ríos para atraer a los murciélagos de regreso a Blanca.

Neftalí Escribano muestra a Andrea Bolitho, de Euronews, una de las cajas de madera para murciélagos que se colgarán en los árboles junto al río. euronews

Ser prudente con el agua

Euronews y la Comisión Europea se han asociado para promover la campaña Water Wise de la UE, #WaterWiseEU. Nuestra serie, Water Matters, y la campaña de la UE tienen como objetivo crear conciencia sobre la creciente presión sobre los sistemas hídricos de Europa y la necesidad de una gestión sostenible del agua. Water Matters profundiza en diversas cuestiones relacionadas con el agua, destacando la importancia de proteger la naturaleza y los ecosistemas integrales del ciclo del agua. A través de contenido atractivo, Euronews y la Comisión Europea esperan que podamos inspirar a personas y comunidades a convertirse en #WaterWiseEU.