Por Raluca Besliu, Katharina Wecker

Se está librando una batalla silenciosa por el control de la base de nuestro suministro de alimentos: Las semillas.

PUBLICIDAD

Europa tiene una de las industrias de semillas más diversas del mundo. Sólo en Alemania, los Países Bajos y Francia, cientos de pequeños obtentores crean nuevas variedades de cereales, hortalizas y legumbres.

Basándose en décadas de cuidadosa selección para mejorar rasgos deseados como el rendimiento, la resistencia a las enfermedades y el sabor, adaptan las semillas a los entornos locales mediante métodos como los cruces.

Esta legión de fitomejoradores contribuye a mantener la biodiversidad de Europa y a garantizar la abundancia de nuestros alimentos. Pero su trabajo está cada vez más amenazado por la industria de las patentes.

Aunque en la UE es ilegal patentar plantas, las creadas por medios tecnológicos se clasifican como innovación técnica y, por tanto, pueden patentarse.

Esto significa que los pequeños obtentores ya no pueden plantar libremente estas semillas ni utilizarlas con fines de investigación sin pagar derechos de licencia.

Alrededor de 1.200 variedades de semillas que pueden criarse de forma natural están afectadas por patentes en toda Europa, ya que las empresas agroquímicas afirman haberlas creado mediante innovaciones técnicas.

Esas patentes las concede la poco conocida Oficina Europea de Patentes (OEP), una entidad totalmente independiente de Bruselas y financiada con las tasas de patentes de las empresas, cuyas decisiones acatan los Estados miembros de la UE.

Los obtentores europeos tienen que luchar contra las patentes

Frans Carree, obtentor ecológico de la empresa holandesa De Bolster, intenta desarrollar un tomate resistente al virus marrón rugoso de la fruta, que puede destruir cosechas enteras. Pero sus esfuerzos se ven obstaculizados por más de una docena de solicitudes de patentes sobre esta resistencia presentadas por multinacionales como BASF, Bayer y Syngenta.

Aunque las patentes aún no se han concedido, crean inseguridad jurídica y un riesgo real de que su inversión no resulte rentable.

Hay que trabajar mucho para luchar contra las patentes, yo lo hago además de mi trabajo. Soy criador, me gusta estar con mis plantas. Frans Carree De Bolster

Para desarrollar su propio tomate resistente al virus, Carree tendría que leer todas las solicitudes de patente para saber qué características han solicitado las empresas. Sin embargo, las solicitudes de patente están escritas en un lenguaje tan complicado que a veces le cuesta entenderlas.

Luego tendría que pedir a un laboratorio que secuenciara todas sus plantas para asegurarse de que el rasgo patentado no está incluido en sus variedades, una tarea que requiere mucho tiempo y dinero.

¿Qué son las Nuevas Técnicas Genómicas y pueden patentarse las semillas NGT?

En los últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas de edición conocidas como Nuevas Técnicas Genómicas (NGT) ha permitido a los científicos ser aún más quirúrgicos con la edición genética de las semillas.

Las NGT permiten a los especialistas mejorar las funciones existentes de genes específicos o añadir otras nuevas sin afectar a otras partes del genoma. Los defensores de los NGT ven en ellos un gran potencial: es concebible reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, obtener plantas resistentes a las enfermedades y la sequía, e incluso campos de cereales regados por el mar.

En la actualidad, todas las plantas derivadas de NGT están tan estrictamente reguladas como los organismos modificados genéticamente (OMG), que se crean insertando genes de un organismo en otro.

Pero dado su potencial, las empresas agroquímicas y los científicos han estado presionando a la UE para que desregule los NGT. En febrero de este año, el Parlamento Europeo votó a favor de desregular el mercado de las NGT, permitiendo incluso que algunas de ellas se consideren equivalentes a las plantas de cultivo convencional.

PUBLICIDAD

El número de patentes sobre semillas podría aumentar con la posible desregulación de las NGT a nivel de la UE, según sugiere un estudio de la Comisión Europea.

Michael Kock, ex Director de Propiedad Intelectual de Syngenta, predice un futuro en el que "la mayoría de las nuevas variedades que entren en el mercado estarán afectadas por patentes". Para hacer frente a la preocupación por el aumento de los costes y las nuevas dependencias para agricultores y obtentores, el Parlamento también ha propuesto prohibir las patentes sobre las NGT.

No se espera una decisión final sobre las NGT en breve. El Parlamento negocia ahora con los Estados miembros, muchos de los cuales, como Austria, Francia y Hungría, se oponen a la ingeniería genética en la agricultura en general.

Sin embargo, incluso si los jefes de los Estados miembros de la UE se ponen finalmente de acuerdo sobre la prohibición de las patentes, ésta podría resultar ineficaz. Martin Häusling, eurodiputado alemán de Los Verdes corresponsable de las normas del NGT, advierte de que tal prohibición "no serviría para nada".

PUBLICIDAD

Y es que la OEP tiene la última palabra sobre lo que se puede y no se puede patentar en Europa, y no se atiene a la legislación de la UE.

¿Qué es la Oficina Europea de Patentes y por qué es importante?

El alcance de la OEP va más allá de los 27 Estados miembros de la UE y abarca 39 países miembros, entre ellos el Reino Unido, Turquía y Suiza.

En lugar de que cada país miembro de la UE examine individualmente las solicitudes de patente, la OEP -una autodenominada "organización de servicio público"- gestiona la aprobación de las patentes europeas mediante un proceso centralizado.

Las implicaciones de este régimen de patentes son de gran alcance. Con la concentración del control empresarial sobre las semillas se reduce la diversidad genética, ya que los pequeños y medianos obtentores tienen menos material genético con el que trabajar. Esto podría dar lugar a una menor resistencia en caso de desastres climáticos e interrupciones del suministro de alimentos.

PUBLICIDAD

Mientras Europa sopesa el crecimiento centrado en el mercado frente a la seguridad medioambiental y alimentaria, el creciente número de patentes de semillas supone una amenaza existencial para los campos del continente.

Lagunas clave en las patentes de semillas

Plantas creciendo en Plant Genetic Resource Bank en Buzau, Rumania. Raluca Besliu/Katharina Wecker

Esta historia podría haber terminado en 2017. Durante años, pequeños obtentores, grupos de agricultores y organizaciones ecologistas dieron la voz de alarma de que cada vez se privatiza más material biológico a través de patentes.

Como respuesta, en 2017 la Comisión Europea publicó una nota interpretativa sobre su Directiva de Biotecnología de 1998, afirmando que los "productos obtenidos mediante procedimientos esencialmente biológicos" no pueden patentarse.

La OEP siguió la interpretación de la Comisión y prohibió las patentes sobre plantas obtenidas por métodos convencionales, una decisión que fue bien acogida por obtentores y agricultores.

PUBLICIDAD

Pero pronto se dieron cuenta de que quedaban lagunas críticas. El Consejo de Administración de la OEP no distinguió claramente entre las variantes genéticas de origen natural y las mutaciones aleatorias, por un lado, y las intervenciones técnicas generadas por ingeniería genética, por otro.

Esto permite a las empresas utilizar herramientas de NGT para solicitar patentes sobre plantas de cultivo convencional, advierte la coalición No Patents on Seeds.

Si se concede, los titulares de las patentes podrán controlar el acceso a las plantas, independientemente de si se utiliza o no la ingeniería genética Christoph Then Portavoz de No Patents on Seeds

Ya existe un precedente preocupante. En 2022, la OEP concedió una patente a la empresa alemana KWS por un maíz con digestibilidad mejorada (que permite a los consumidores absorber más nutrientes). Según la descripción de la patente, las variantes genéticas se encontraron originalmente en plantas de maíz procedentes de la mejora convencional.

Esta decisión permite a KWS controlar la producción de plantas con estos genes, ya sean resultado de mutaciones aleatorias o de ingeniería genética, impidiendo potencialmente que otros obtentores los utilicen. Fue la primera patente concedida para una solicitud presentada después de 2017.

PUBLICIDAD

Los examinadores de la OEP evalúan cada solicitud de patente y comprueban si una invención es realmente técnica, nueva e inventiva y, por tanto, patentable.

La OEP declinó hacer comentarios sobre cómo se aseguran de que los métodos técnicos no se utilizan para reinventar rasgos que se encuentran en la naturaleza. Un portavoz de KWS dijo que "por razones legales" no pueden hacer comentarios sobre patentes individuales y que "están dialogando con No Patents on Seeds".

Un entorno prohibitivo para los obtentores europeos

Desde los cambios de 2017 en la ley de patentes, cada reivindicación debe indicar explícitamente que la patente no cubre las plantas producidas por medios biológicos. Por otro lado, esta medida aparentemente protectora también ha creado una carga significativa para los obtentores.

Si un obtentor desarrolla una planta con una resistencia similar a la de una variedad patentada, recae sobre él la carga de demostrar que no ha infringido la patente.

PUBLICIDAD

Sjoerd Hoekstra, antiguo director de un departamento de biotecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP) con 33 años de experiencia, explica: "El obtentor tiene que demostrar que un determinado rasgo se seleccionó de forma natural. Entonces su planta no se verá afectada por la patente. Uno de los problemas es que se pueden emprender acciones legales en cualquier momento. Esto puede ser difícil para los pequeños obtentores".

A diferencia de las multinacionales, los pequeños y medianos obtentores no pueden permitirse pagar a abogados especializados en patentes. Una demanda podría significar la ruina financiera.

¿La Oficina Europea de Patentes concede demasiadas patentes?

La OEP ha sido objeto de críticas por parte de pequeños obtentores, organizaciones ecologistas, políticos e incluso de la industria.

Los críticos afirman que la OEP está incentivada para conceder patentes, ya que su asombroso presupuesto de 2.500 millones de euros procede íntegramente de las tasas de usuario, desde la presentación hasta el examen. Esto hace temer posibles conflictos de intereses.

PUBLICIDAD

"Desde el principio, se trataba de una institución problemática, que dirigía, por así decirlo, su propio negocio con sus propios clientes", afirma Then, "a pesar de que principalmente el derecho de patentes estaba pensado para beneficiar a la sociedad en su conjunto, no sólo a grupos específicos".

Incluso las empresas agroquímicas critican a la OEP por repartir patentes como caramelos, en palabras menos cándidas.

Filip De Corte, Director de Protección de Cultivos mediante PI de Syngenta, dijo en unaentrevista a la OEP que la "calidad de las patentes" era un problema. "No pedimos a la Oficina de Patentes que nos conceda patentes, sino que examine y rechace las patentes que no cumplen los requisitos de patentabilidad", dijo.

¿Cuál es el motivo? "Si gastamos tanto dinero -invertimos alrededor de 1.500 millones de dólares (1.400 millones de euros) cada año en descubrir y desarrollar nuevos productos-, queremos poder confiar en ello cuando la Oficina Europea de Patentes nos diga: sí, tenéis una patente válida", dijo, añadiendo que Syngenta necesita "patentes ejecutables".

PUBLICIDAD

De Corte tenía incluso un mensaje para los examinadores de la OEP: "Sed escépticos y críticos".

Esta investigación se ha desarrollado con el apoyo de: