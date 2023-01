El Gobierno húngaro da un giro de 180 grados en su último pulso con la Unión Europea, para asegurarse de que no se pierdan los fondos Erasmus.

Y es que a principios de enero, la Comisión Europea advertía que la mayoría de las universidades húngaras perderían los fondos de la Unión para los programas Erasmus+ y Horizon Europe, debido a la creciente influencia del partido gobernante y de los miembros del Gobierno en el sistema de enseñanza superior.

Ahora, Budapest se muestra dispuesta a retirar a los miembros del Gobierno presentes en los consejos universitarios.

"Por nuestra parte, no supone un obstáculo que la Comisión Europea plantee la cuestión de que los políticos no pueden ser miembros de los patronatos, podemos resolverlo con el reglamento", aseguraba el ministro para los Fondos de la Unión Europea, Tibor Navracsics. "También se planteó como un problema que la naturaleza del mandato del actual patronato no está limitada en el tiempo, y también podemos discutir esto. El Gobierno húngaro está abierto a este respecto".

El asunto se remonta a 2021, cuando el Estado húngaro privatizó la mayoría de las universidades, 21 en total. Ahora mismos están gestionadas por fundaciones privadas, pero, en muchos casos, con altos cargos políticos en los consejos de administración.

Un ejemplo es el propio, Tibor Navracsics, encargado de negociar con la Unión Europea el programa Erasmus+ a la vez que preside el consejo de administración de una universidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, la ministra de Justicia, Judit Varga, o el eurodiputado de Fidesz, László Trócsányi, ocupan también puestos de responsabilidad en distintas universidades.

Cumplir con los "superhitos"

El Gobierno húngaro, según creen los analistas, estaría ahora mismo en plena retirada en su batalla con Bruselas, y otros expedientes podrían seguir el ejemplo, haciendo ceder al Gobierno de Viktor Orban frente a otras exigencias de Bruselas con tal de asegurarse la financiación.

"Las palabras del ministro Navracsics sobre la cuestión Erasmus suponen un un claro retroceso en comparación con la anterior postura del Gobierno", explicaba desde Policy Solutions el analista András Bíró-Nagy. "La pregunta ahora es hasta qué punto esta actitud de se aplicará a todas las demás cuestiones que están sobre la mesa, porque no olvidemos que para cumplir las 27 exigencias de la Unión, los llamados "superhitos", Hungría necesitará tener una voluntad similar de compromiso y de acuerdo sobre las medidas anticorrupción y sobre las reformas de la Justicia.

Las actuales medidas de la Comisión Europea sobre Erasmus+ forman parte del llamado mecanismo del Estado de Derecho, que permite a la Unión Europea suspender fondos en caso de ver riesgos sistémicos en un Estado miembro. Hungría sólo podrá cerrar este proceso si consigue cumplir esas 27 condiciones o superhitos.