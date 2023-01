Tres heridos en un apuñalamiento en el metro de Bruselas

Tres personas han sido heridas este lunes por la tarde durante un ataque con un cuchillo en el interior de una estación de metro de Bruselas, situada justo debajo de la sede de la Comisión Europea.

Dos personas han sido trasladadas al hospital, una de ellas está en estado crítico según ha informado la fiscalía. Por otra parte una mujer, al parecer herida leve, ha recibido una manta, según ha podido ver Euronews. El agresor, que tendría unos 30 años, ha sido detenido por la policía belga. La fiscalía descarta que el ataque tenga motivaciones terroristas.

Un testigo ha asegurado a Euronews que la agresión ha tenido lugar en el interior de un vagón de metro cuando el agresor ha apuñalado a una mujer con un cuchillo y ha pedido a los pasajeros que salieran.

"Entré en el vagón de metro", ha dicho Salaheddine a Euronews, "las puertas se han cerrado y en un momento he visto una multitud gritando".

"Lo que ha ocurrido ha sido que era un hombre con un cuchillo, ha apuñalado según tengo entendido, a una mujer y luego ha querido atacarnos. Lo que quería, principalmente, era que saliéramos del vagón y que le dejaran en paz mientras esperaba a la policía."

Otra testigo, Christine, ha contadoa Euronews que estaba en el metro cuando oyó "sal, sal, huye".

"Así que me he ido sin mirar. Había gente corriendo. He cogido a a mi hijo y también he corrido", ha explicado. "Entonces hemos visto heridos, gente que se había caído.

Coches de policía y ambulancias han rodeado la zona, que se ha cortado al tráfico, mientras que la estación de metro de Schuman se ha cerrado al público, según confirmó STIB-MIVB, la empresa de transporte público de la ciudad.