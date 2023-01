Skopje, la capital de Macedonia del Norte, suele estar a la cabeza de las ciudades más contaminadas de Europa. Y ahora, aparece en la lista mundial de las diez ciudades con peor calidad del aire.

Hablamos con Gorjan Jovanovski, activista y creador de la aplicación My Air, que ante el problema de la contaminación se ha convertido en una de las aplicaciones para teléfonos móviles más populares de la ciudad. Su popularidad le permitió convertirse en miembro del Ayuntamiento, donde trabaja activamente para mejorar la situación:

"Skopje está en un valle, estamos rodeados de montañas, lo que significa que no hay mucho flujo de aire. Especialmente durante el invierno, cuando tenemos inversión de temperatura, no hay manera de que salga del valle toda esta contaminación que generamos de la industria, de los hogares, de los automóviles... Y comienza a llenarse y es como una olla a presión. Se va poniendo cada vez peor hasta que llegabn algunos chubascos o algo de viento para despejarlo".

Skopje, con 700 000 habitantes, es una ciudad industrial con muchas fábricas construidas bajo el antiguo sistema comunista, cuando las normas ambientales no se tenían en cuenta. Hoy en día, las instalaciones industriales de la ciudad funcionan sin los controles necesarios para cumplir con los estándares.

"Estamos haciendo la vista gorda con la industria. Gran parte no está regulada, no está monitoreada. Muy pocas tienen sistemas de vigilancia las 24 horas. Las que tienen muchos agujeros en los datos, no se revisan regularmente. Tenemos una industria completamente descontrolada", explica Gorjan Jovanovski.

La Comisión Europea está monitoreando de cerca los niveles de contaminación de Skopje. En varios informes, ha destacado la falta de implementación de las leyes necesarias para lograr las ambiciones de la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales.

"Tenemos leyes que no se están implementando. Tenemos leyes que no son suficientes, que deben cambiarse, que deben mejorarse. Hay un problema sistémico de estas personas que no hacen su trabajo correctamente y, por supuesto, que no implementan las leyes que existen o que ni siquiera intentan mejorar las leyes", asegura Gorjan Jovanovski, activista y creador de la aplicación My Air.

"Los partidos políticos, de izquierda y de derecha, que han estado en el poder durante las últimas décadas, no han logrado enfrentarse a este problema. La única esperanza de los ciudadanos, ahora, es que las negociaciones de adhesión a la Unión Europea animen a sus líderes a actuar", cuenta Borjan Jovanovski, reportero de Euronews.