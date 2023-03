Una ciudad belga, víctima de los contaminantes eternos

La ciudad de Zwijndrecht es famosa por una cosa, pero preferiria no serlo. Este municipio belga cercano a Amberes es uno de los puntos de Europa más contaminados con unos quimicos llamados PFAS, también conocidos como "contaminantes eternos". Son indestructibles y no se degradan. Para los habitantes, la contaminación de la fábrica cercana que los usa es una auténtica pesadilla. Se les aconseja que dejen de comer las frutas, verduras y huevos que allí se producen. Pero esta precaución va más allá de la alimentación.

"Por ejemplo, se nos pide que no trabajemos la tierra con las manos desnudas. Hay gente como mi mujer que trabaja la tierra con guantes. También nos piden que tengamos cuidado, que los niños que juegan en la hierba tengan cuidado, que no nos pasemos, que nos subamos a los árboles, ¡cuidado! Al final, no podemos hacer nada más", ha explicado Vincent Deleu, habitante de Zwijndrecht.

Vincent ya no vende los huevos que produce. Pero no quiere cortar sus 300 árboles frutales ni acabar con sus tres huertos.

Y ello a pesar de que los PFAS, presentes en el agua y el suelo, pueden aumentar el riesgo de cáncer y enfermedades tiroideas. En los niños también pueden provocar una menor respuesta inmunitaria a las vacunas. Para los habitantes, esta contaminación invisible es sin embargo omnipresente y, por tanto, preocupante. ""Otras personas que tienen un jardín precioso dicen: mira, yo ya no salgo a mi jardín. No salgo para nada, en absoluto. Hay gente que se ha quemado, hay gente que a veces ha utilizado la palabra suicidio. No ha habido ningún caso de suicidio, seamos sinceros. Pero hay gente que está realmente asustada", ha lamentado Vincent.

Los PFAS se usan en la industria textil, la del automovil, la electrónica y los revestimientos antiadherentes de las sartenes, la espuma contra incendios o la ropa impermeable. Para los habitantes, la empresa 3M es responsable de esta contaminación. "La fábrica de 3M es de hecho la más contaminada, creo que incluso en Europa, creo que para PFAS, incluso en todo el mundo tiene la mayor concentración. La concentración aquí no se ha visto nunca. Pasa lo mismo con las concentraciones en la sangre de las personas en Zwijndrecht, también es la más alta, los científicos no lo han visto jamás en un ser humano", ha explicado el también habitante de Zwijndrecht, Toon Penen.

Contactada por Euronews, la empresa ha explicado por correo electrónico "que se esforzará por dejar de usar PFAS en toda su cartera de productos antes de finales de 2025. Esto no cambia la postura de 3M de que la compañía ha actuado y sigue actuando de manera responsable". El grupo estadounidense cerró el año pasado un acuerdo con el gobierno flamenco por un importe de 571 millones de euros para los habitantes.