La madre de Yevgeny Prigozhin, propietario de la empresa militar rusa Wagner Group, ha sido excluida este miércoles de la lista de sanciones de la Unión Europea tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea.

"A pesar de que este último (Yevgeny Prigozhin) es responsable de acciones que han socavado la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, el vínculo de la Sra. Prigozhina con su hijo, que se estableció en el momento de la adopción de las medidas restrictivas, se basa únicamente en su relación, por lo que no es suficiente para justificar su inclusión en las medidas restrictivas", ha dicho el Tribunal General en su sentencia.

Violetta Prigozhina, de 73 años, fue incluida en la lista de sanciones del bloque tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022. Los Estados miembros de la UE argumentaban que es propietaria de varias empresas vinculadas a su hijo, como Concord Management and Consulting LLC.

La organización paramilitar Wagner, fundada por Prigozhin, mantiene estrechos vínculos con el Kremlin y opera en gran medida al margen de la ley, con acusaciones de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos denunciados en los diversos escenarios en los que ha participado, como Siria, Libia y Ucrania, donde apoya a los separatistas prorrusos desde 2014.

Para los Estados miembros de la UE, estos "vínculos" entre madre e hijo se traducian en un apoyo a las acciones y políticas que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Formar parte de la lista de sanciones de la UE significa que Prigozhina tenía sus activos en la UE congelados y ya no podía entrar o transitar por el bloque. La Sra. Prigozhina impugnó su inclusión en la lista de sanciones, algo que el Tribunal General ha validado este miércoles, afirmando que "de los autos se desprende que la Sra. Prigozhina ya no es propietaria de Concord Management and Consulting desde 2017, aunque había tenido acciones en dicha empresa."

"Además, el Consejo (de la Unión Europea) no demuestra que ella fuera propietaria de otras empresas vinculadas a su hijo en la fecha de adopción de los actos impugnados".

"En consecuencia, el vínculo que equivaldría a una asociación entre las dos personas establecida en el momento de la adopción de los actos impugnados y en el que se basó el Consejo en esa fecha se basa únicamente en su relación familiar, lo que, a la vista del criterio aplicado por el Consejo en el presente asunto, de la motivación en la que se basan los actos impugnados y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no basta para justificar su inclusión en las listas impugnadas", ha asegurado. El Consejo de la Unión Europea dispone de dos meses para recurrir la decisión.

Esta podría ser la primera de muchas sentencias de este tipo, ya que en 2022 se presentaron 103 denuncias por sanciones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que representa el 11,4% del total de asuntos presentados en 2022, frente al 4,8% en 2021 y el 3% en 2020.