Por Maria Psara

Esta tecnología ha atraído recientemente la atención de los países que no consiguen frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Se puede manipular el clima para luchar contra el cambio climático? La Comisión Europea abrió el miércoles el debate sobre la geoingeniería, una controvertida tecnología aún en desarrollo que ayudaría a enfriar el planeta. "Hemos observado que la geoingeniería se debate y explora en varias partes del mundo y que algunos la consideran una posible respuesta futura al cambio climático. Se trata de una cuestión con indicaciones globales y riesgos considerables, nadie haría experimentos en solitario dentro de nuestro planeta compartido", ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Pero, ¿qué es exactamente la geoingeniería y cómo puede manipular el clima? Los investigadores ya están trabajando en varios tipos de tecnologías para bajar las temperaturas.

Una de ellas es la inyección de aerosoles estratosféricos. Es decir, aviones que liberan partículas diminutas que reflejan la luz. Pero los expertos dicen que harían falta cientos o incluso miles de aviones especializados trabajando durante años.

Y luego está la modificación de la reflectividad de las nubes, que es un intento de aumentar la reflectividad de las nubes bajas con la ayuda de partículas de aerosol liberadas desde barcos.

Una parte importante de la comunidad científica se muestra crítica con estas tecnologías.

450 científicos han enviado una carta abierta expresando su preocupación. Entre ellos se encuentra Frank Biermann, experto en gobernanza global de la Universidad de Utrecht. "Estas incertidumbres no pueden desaparecer con la investigación porque, al final, el impacto final de estas tecnologías sólo se sabrá cuando se pruebe a escala planetaria. No se pueden eliminar todas las incertidumbres con experimentos de laboratorio, pero los experimentos a pequeña escala tampoco pueden contar toda la historia. No te pueden decir realmente cuáles son los riesgos que podrían revelarse sólo cuando emplees estas tecnologías a escala planetaria durante muchos, muchos años.Los científicos sociales están muy preocupados por el riesgo geopolítico: ¿y si algunos países actúan por su cuenta?", ha explicado.

Un grupo de científicos, en su mayoría estadounidenses, está impulsando estas ideas. Pero la Comisión Europea cree que la cuestión debe debatirse al más alto nivel internacional para decidir si es necesaria una regulación y de qué tipo.