Los eurodiputados se enfrentan en un duro debate en el Parlamento Europeo sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza.

Conservadores y progresistas se han enfrentado en un intercambio de acusaciones y reproches que ha puesto de manifiesto el profundo abismo político que divide el hemiciclo en dos.

En el centro de la disputa está la Ley de Restauración de la Naturaleza, un proyecto legislativo que pretende rehabilitar los ecosistemas degradados de Europa y recuperar las especies perdidas. La norma establece objetivos jurídicamente vinculantes en siete ámbitos de actuación, entre ellos las tierras de cultivo, las turberas, los polinizadores y los fondos marinos, con el objetivo último de invertir la pérdida de biodiversidad causada por la actividad humana descontrolada y el cambio climático.

Pero la ley, tal y como fue diseñada por la Comisión Europea, se ha convertido en blanco de enormes críticas por parte de los partidos de derechas, en particular por el Partido Popular Europeo (PPE). Desde hace semanas el mayoe grupo de la Eurocámara lidera una intensa campaña de oposición para echar abajo la legislación en su totalidad.

La Ley de Restauración de la Naturaleza se enfrenta a un momento decisivo este miércoles, cuando el hemiciclo debe votar el texto completo, tras las evaluaciones negativas realizadas por tres comisiones diferentes.

En vísperas de la crucial decisión, los eurodiputados han tenido la oportunidad de debatir cara a cara el contenido de la legislación propuesta. Pero el debate de este martes se ha convertido rápidamente en una sucesión de recriminaciones políticas, señalamientos, burlas e interrupciones que se ha prolongado durante más de dos horas y media.

Los grupos conservadores, con el PPE al frente, han atacado la Ley de Restauración de la Naturaleza, afirmando que sus objetivos para mejorar la salud de las tierras agrícolas amenazarían el sustento de los agricultores europeos, interrumpirían las cadenas de suministro, disminuirían la producción de alimentos y harían subir los precios para los consumidores. Unas afirmaciones que han sido ampliamente rebatidas por ONG, científicos del clima, la industria de las renovables y el sector privado.

"La propuesta de la Comisión (Europea) va directamente en la dirección equivocada", ha afirmado Christine Schneider, eurodiputada alemana del PPE.

"Proteger la biodiversidad sólo puede ir de la mano de la población, no imponiendo normas a los silvicultores, a los agricultores, y haciéndoles responsables de la desaparición de la biodiversidad, no eliminando tierras de cultivo y poniendo en peligro la producción de alimentos, no enfrentando al medio ambiente con la agricultura", ha defendido la eurodiputada.

Los eurodiputados euroescépticos han ido aún más lejos, planteando la perspectiva de la expropiación de la propiedad privada, el aumento del desempleo y el abandono de las zonas rurales. A las que se han añadido sus habituales acusaciones de chantaje democrático y violación de la soberanía nacional.

"Mientras nos enfrentamos a una crisis alimentaria inminente, ustedes persiguen quimeras utópicas. Sacrifican a nuestros agricultores en el altar de su ideología ecologista", ha dicho Aurélia Beigneux, eurodiputada francesa del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID).

Los partidos de izquierda se han turnado para defender la Ley de Restauración de la Naturaleza, presentándola como una pieza esencial para garantizar la viabilidad a largo plazo de los suelos europeos y construir defensas contra los efectos más dañinos de la crisis climática.

Los progresistas han denunciado duramente al PPE por su comportamiento antagonista y su incesante campaña en las redes sociales. La semana pasada la ofensiva dio un giro sorprendente con un extraño tuit que afirmaba que la ley "echaría a Papá Noel de su casa" al convertir "toda la ciudad de Rovaniemi en un bosque".

"PPE, ¿qué ha pasado? Os habéis retirado de la mesa de negociación. Habéis tuiteado sobre Papá Noel. Todo es muy gracioso. Pero volvamos a la realidad. Votemos, ya es hora de que apoyéis la restauración de la naturaleza", ha pedido Bas Eickhout, de los Verdes.

"El intento liderado por el Partido Popular Europeo de rechazar la Ley de Restauración de la Naturaleza envía un mensaje devastador sobre la viabilidad del Pacto Verde. La derecha ha hecho de la agenda medioambiental el rumbo ideal para su disputa electoral con la extrema derecha", ha dicho Iratxe García Pérez, presidenta de los Socialistas y Demócratas (S&D).

Atrapado en medio del fuego está Renovar Europa, el grupo liberal, cuyas divisiones internas sobre la propuesta de ley han dificultado una posición común.

Si, como se espera, la gran mayoría de los legisladores de tendencia conservadora votan el miércoles en contra de la ley, con unos pocos votos de Renovar Europa bastaría para inclinar la balanza y sellar el destino de la propuesta.

"No debemos permitir este populismo de extrema derecha, estas noticias falsas y mentiras que ustedes han estado propagando durante un año y que han vuelto a repetir descaradamente en esta cámara", ha dicho Pascal Canfin, uno de los más abiertos defensores de la ley por parte de Renovar Europa.

Pero su colega neerlandés, Jan Huitema, ha mostrado una opinión diametralmente opuesta. "La propuesta, sobre el papel, suena fantástica, pero en realidad ralentizaría las cosas innecesariamente", ha dicho Huitema, "de todas las propuestas legislativas que he examinado durante mi estancia en el Parlamento, ésta es la que tendrá un mayor impacto en los ciudadanos. Es una propuesta que no podemos aceptar".

Al final del debate, Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, ha tomado la palabra y ha refutado varios "conceptos erróneos" y "malentendidos" expresados por los eurodiputados, a los que ha citado por su nombre.

Sinkevičius ha asegurado que "se acaba el tiempo" para revertir el declive de la biodiversidad europea y ha advertido de que el Ejecutivo comunitario, tal y como había anunciado previamente, no presentará un texto completamente nuevo si el que está sobre la mesa fracasa.

"Puede que les sorprenda oír esto, pero para mí este debate ha demostrado que es posible llegar a un acuerdo", ha dicho Sinkevičius, "un compromiso es posible y está al alcance de la mano. Las divergencias no son tan grandes como para justificar un rechazo".