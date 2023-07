Cambiar las baterías de los móviles será más fácil

Las empresas se verán obligadas a permitir que los usuarios puedan sustituir sus baterías.

Imagine poder cambiar la batería de su móvil, ordenador o tableta sin ninguna dificultad. Ese es el objetivo de la nueva normativa europea sobre baterías, que pretende facilitar el tratamiento de estos residuos y hacer que la economía sea más circular. En 2027, los usuarios finales tendrán que poder retirar y sustituir las baterías que incorporan estos aparatos.

En ocasiones, los fabricantes utilizan varios trucos para hacerlo mas complicado, explica Areg Badalian de Fix Fox en Bruselas. Cada vez que quitamos una batería, calentamos un poco la parte trasera para que (la electrónica) se vuelva un poco más flexible y así no arrancar otros componentes al quitar la batería. Como puedes ver, por ejemplo aquí, cuando haces esto la cámara se sale. Así que hay que tener cuidado, son pequeñas trampas como esas las que hay que evitar", ha apuntado Badalian.

La normativa especifica que cambiar una batería no debería requerir ni calor ni un disolvente para desmontarla. El usuario tampoco debería tener que recurrir a herramientas especializadas. "Algunas marcas inventan tornillos y formas de destornilladores, por ejemplo, para que no se puedan reparar, pero eso no es muy inteligente porque, sencillamente, se crea un destornillador nuevo", ha explicado Badalian.

Pero los fabricantes podrán seguir utilizando componentes más pequeños para dificultar las reparaciones de la batería. Además, también podrán instalar un programa en los dispositivos que alerte de cuando la batería no es la oficial, algo que acostumbra a asustar a los consumidores.

El objetivo de esta normativa es facilitar la reparación, la recogida y el reciclado. Se espera que el 63% de las baterías portátiles lleguen a un punto de recogida de aquí a 2027.Esto debería ayudar a reducir los residuos electrónicos. Cada año se tiran a la basura más de 150 millones de telefonos inteligentes.