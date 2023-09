El lobby de las empresas tecnológicas en Bruselas ha aumentado hasta 113 millones de euros al año, a medida que se intensifican los esfuerzos para influir en la política digital de la UE. La española Telefónica ha aumentado su gasto anual desde 2021 de 1,5 a 2 millones de euros

Las últimas cifras revelan que 651 empresas y asociaciones digitales gastan entre todas más de 113 millones de euros al año en grupos de presión de la UE, un 16,5% más que en 2021 (97 millones de euros), según las oengés CEO y LobbyControl

Las 10 principales empresas digitales representan por sí solas más de un tercio del gasto total, con 40 millones de euros.

La legislación histórica de la UE para frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas -la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA)- y el nuevo reglamento de IA del bloque están impulsando a las empresas tecnológicas a intensificar su poder de presión, afirman CEO y LobbyControl.

Ambas ONG reclaman normas más estrictas para hacer frente a la influencia desproporcionada del sector tecnológico.

El análisis se basa en las declaraciones anuales realizadas por las empresas en el Registro de Transparencia de la UE. Por tanto, los datos sólo reflejan una parte de la realidad, ya que excluyen las actividades de lobby llevadas a cabo por consultorías en nombre de las empresas.

"El dinero no debería comprar el acceso y la influencia en la toma de decisiones de la UE, pero eso parece ser exactamente lo que pretenden estos gigantes digitales", aseguró Bran Vranken, de Corporate Europe Observatory.

"Su cabildeo no solo amenaza con diluir fatalmente la legislación crucial como la Ley de Inteligencia Artificial, sino que también socava la toma de decisiones democrática", agregó.

Presionar a los reguladores de la UE se está convirtiendo en la "herramienta preferida" de las empresas tecnológicas para hacer frente a la cada vez más exigente regulación digital de la UE, según Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea en HEC París y fundador de The Good Lobby.

"El lobby de las grandes tecnológicas se diferencia del de otras empresas en que se caracteriza por un gasto excesivo y tácticas agresivas", precisó Alemanno.

"Estas empresas hacen valer su experiencia haciendo gala de su primacía epistémica: el mensaje es 'nosotros sabemos mejor que nadie cómo funciona la tecnología, déjenos que nos ocupemos de ella y le prometemos que le mantendremos protegido'", añadió.

Meta es el grupo de presión que más factura en Bruselas

Meta, antes Facebook, es el grupo de presión que más gasta: 8 millones de euros al año, frente a los 5,75 millones de 2021.

Le sigue de cerca Apple, que ha duplicado su gasto en grupos de presión hasta los 7 millones de euros, frente a los 3,5 millones de 2021.

Los seis grupos de presión que más gastan en Bruselas son:

Meta, 8 millones de euros Apple, 7 millones de euros Bayer, 6 millones de euros Google, 5,5 millones de euros Shell, 5,5 millones de euros Microsoft, 5 millones de euros

Meta también tiene el mayor número de lobistas sobre el terreno en Bruselas, con 17,05 equivalentes a tiempo completo (ETC), seguido de Huawei (11 ETC), Intel (10 ETC) e IBM (7,25 ETC).

Google, Amazon y Apple también han aumentado su plantilla de lobby en Bruselas desde 2021.

De todas las empresas que ejercen presión sobre la UE en materia de política digital, el 20 % tiene su sede en Estados Unidos, mientras que menos del 1 % tiene su sede en China o Hong Kong. Aunque las empresas tecnológicas chinas TikTok (900.000 euros) y Alibaba (600.000 euros) están invirtiendo en actividades de presión en la UE, sus presupuestos siguen estando muy por detrás de los de sus homólogas estadounidenses.

Dos empresas con sede en la UE también se han colado entre las 10 que más han gastado este año. La española Telefónica ha aumentado su gasto anual desde 2021 de 1,5 a 2 millones de euros, mientras que la alemana Deutsche Telekom ha duplicado su gasto de 1 a 2 millones de euros.

Según las ONG, el crecimiento del gasto global en grupos de presión y el aumento de la concentración del mercado para la industria tecnológica son preocupantes.

"Las grandes tecnológicas, en particular, tienen un número desproporcionado de oportunidades para influir en la política a su favor debido a sus enormes recursos", afirmó Verena Leyendecker, de LobbyControl.

"Necesitamos normas más estrictas para los grupos de presión en Bruselas, pero también una aplicación ambiciosa de la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. La DMA y la DSA ofrecen vías para limitar el poder de Amazon y compañía", añadió.