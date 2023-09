Los ganaderos belgas protestan ante el incremento de lobos y el peligro que supone para sus animales. Piden medidas para evitar sus ataques.

Los lobos han vuelto a Bélgica y su creciente presencia esta creando tensiones con los agricultores. Se suma a la lista de estados europeos que han visto como este mamífero aumentaba en población.

Pero aunque sea una buena noticia para la salud de los ecosistemas, en el Este de Bélgica, no todos están contentos con su presencia. El ganadero Ludwig Heinen tiene 320 vacas en una explotación lechera. Cerca, en las montañas de los Altos Ferns hay tres manadas de lobos.

Hasta ahora sus animales no han corrido peligro, pero está preocupado. "Si los lobos destrozan a los animales, eso es una cosa. Pero si los lobos ponen nerviosos a los animales que están libres en el campo, no es fácil volver a calmarlos. Mi opinión es clara: si un lobo causa problemas, entonces deberíamos poder cogerle y dispararle", ha argumentado.

Este año, los lobos han matado en esta zona a un ternero y varias ovejas.

Recientemente la Comisión Europea ha pedido que se revise el estatus de protección de los lobos, ya que considera que la creciente población supone un peligro para el ganado.

La líder de la asociación local de ganaderos, Ingrid Mertes, ha insistido en que los lobos no deben estar en los campos y es partidaria de reabrir el debate sobre la caza del lobo. "Los granjeros quieren tener sólo un número limitado de lobos que puedan vivir en la naturaleza y alimentarse allí. Si los lobos abandonan su hábitat para atacar a los animales en las zonas agrícolas, entonces tenemos demasiados. Por eso queremos establecer un limite", ha apuntado.

Joachim Mergeay es un experto en el estudio del hábitat de los lobos en Bélgica. Él cree que al contrario de lo que defienden los ganaderos, estos animales generan daños económicos mínimos. Pero los humanos ya no están acostumbrados a vivir con ellos cerca. "La cuestión no es económica. La cuestión es cómo me hace sentir la presencia de los lobos como agricultor, como actor rural", ha explicado Mergeay.

El investigador cree que los contactos entre el ganado y los lobos podrían evitarse con vallas.

Pero aunque la UE rebajara el estatus de conservación de los lobos, eso no daría luz verde a la caza y los problemas de los ganaderos seguirían existiendo. "Bajo estos niveles de protección reducidos, sólo se puede cazar si las poblaciones se encuentran en una situación saludable, en un estado de conservación favorable. Aún no estamos allí. Cambiar este nivel de protección no significaría que puedas cazar. Estas poblaciones de lobos todavía necesitan crecer. Y no resolvería ninguno de los conflictos que actualmente están en la base de estas cuestiones", ha dicho Mergeay.

Mientras el debate sobre estos mamiferos continua, la población belga de lobos -aproximadamente unas dos docenas- está siendo diezmada por los vehículos. Este año ya han muerto cinco lobos en las carreteras del país.