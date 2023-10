Por Euronews en español

El neerlandés ha sido criticado por sus opiniones frugales, y se ha cuestionado su credibilidad en materia climática, teniendo en cuenta su pasado en la industria petrolera.

Día de examen en Estrasburgo. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo interrogaron al siempre controvertido neerlandés Wopke Hoekstra, como candidato a nuevo comisario europeo de Acción por el Clima.

Su nombramiento se produce tras la dimisión del vicepresidente Frans Timmermans, que abandonaba para concurrir a las próximas elecciones generales de su país. Hoekstra, exministro de Finanzas y exministro de Exteriores de Países Bajos, prometía en su comparecencia continuar con el ambicioso plan climático de la Unión Europea.

"Con el Pacto Verde Europeo, la presidenta Von der Leyen y el antiguo vicepresidente ejecutivo, Timmermans, sentaron las bases de la transformación ecológica de Europa", explicaba Hoekstra ante los eurodiputados. "Y quiero asegurarles que hay continuidad en todo el Pacto Verde. En mi propia cartera, mi objetivo es concluir rápidamente todas las negociaciones pendientes. Pero no seré un conserje. Simplemente no haría justicia a la escala, a la magnitud de nuestro reto".

Un pasado controvertido

Hoekstra ha sido criticado por sus opiniones frugales, de austeridad económica, y se ha cuestionado su credibilidad en materia climática, teniendo en cuenta su pasado en la industria petrolera. Al eurodiputado alemán Michael Bloss le preocupa que el mayor grupo político de la UE pueda hacer un mal uso de su puesto clave.

"La verdadera pregunta es si el PPE seguirá con su política antiecologista, votando en contra de todas las leyes sobre el clima, o si tendremos una política climática ambiciosa", decía el diputado de Los Verdes durante un receso. "Y tiene que ser aún más convincente. Ha tenido palabras bonitas, pero no concretas. Así que intentaré presionarle.

Durante su audiencia, Hoekstra aseguró que reduciría las emisiones de CO2 en un 90 % para 2040. Una promesa demasiado ambiciosa para algunos de los miembros de su propio partido conservador, como el alemán Peter Liese.

"Tiene que convencer a la comisión de Medio Ambiente, y por eso hace compromisos que no siempre me gustan", reconocía Liese, que confesaba que los populares "no estamos tan entusiasmados con fijar ya, ahora, la ambición para el objetivo de 2040".

El Parlamento Europeo vota sobre el nombramiento de Hoekstra este jueves.