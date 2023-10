Saied, conocido por sus a menudo polémicos comentarios, rechazó la oferta de 127 millones de euros de la UE, calificándola de "irrisoria".

La Comisión Europea ha confirmado la trasnferencia de 60 millones de euros en concepto de apoyo presupuestario al Gobierno tunecino. El desembolso tiene lugar a pesar de que el presidente de este país, Kais Saied, había asegurado públicamente que rechaza "el dinero de caridad".

El desembolso forma parte de una dotación financiera de 127 millones de euros anunciada el mes pasado, basada en el memorando de entendimiento firmado entre la Unión Europea y Túnez a mediados de julio.

Los fondos se dividen en dos partidas: 60 millones de euros para apuntalar la maltrecha economía tunecina y casi 67 millones de euros para reforzar la gestión de las fronteras e impedir la salida de embarcaciones de migrantes.

Kais Saied, conocido por sus a menudo polémicos comentarios, rechazó el martes la oferta de 127 millones de euros de la UE, calificándola de "irrisoria" y contraria al memorándum.

"Túnez, que acepta la cooperación, no acepta nada que se parezca a caridad o favor, porque nuestro país y nuestro pueblo no quieren simpatía y no la aceptan cuando es sin respeto", dijo Saied, según un comunicado de prensa de la presidencia. "En consecuencia, Túnez rechaza lo anunciado en los últimos días por la UE".

Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estas contundentes declaraciones, que causaron sorpresa en Bruselas, donde el memorando con Túnez se ha promocionado como un modelo para futuros acuerdos con países vecinos con el objetivo de frenar los flujos migratorios.

El miércoles, la Comisión Europea trató de aclarar las cosas y confirmó que se habían abonado 60 millones de euros de ayuda presupuestaria a Túnez, sin indicación alguna de denegación o devolución.

"Podemos confirmar que a principios de esta semana, la Comisión ha tramitado efectivamente el pago de 60 millones de euros en subvenciones al Tesoro tunecino tras una petición de su Gobierno el 31 de agosto", informaba Ana Pisonero, portavoz de Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea.

Según aclaró la portavoz, la petición del Gobierno tunecino se centraba exclusivamente en los 60 millones de euros que posteriormente fueron transferidos. El dinero, sin embargo, no procede de los fondos prometidos en el memorando, sino de un plan previamente aprobado para la recuperación tras el coronavirus.

"Hemos tomado nota del comunicado de la Presidencia tunecina. Creo que obviamente entenderá que la UE lleva sus relaciones con los socios a través de contactos directos, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", declaró Pisonero a la prensa.

En cuanto a los 67 millones de euros destinados a la gestión de la migración, la portavoz dijo que se habían contratado 13 y ocho millones de euros con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) respectivamente, para ayudar en los "retornos voluntarios" de migrantes a sus países de origen.

"No hay fecha límite", aclaró Pisonero. "Estamos intentando trabajar lo más rápido posible sobre el terreno para cumplir todos los puntos y todos los sectores que contempla el memorando. Por supuesto, esto se hace en estrecha cooperación con las autoridades tunecinas".

Un presidente muy polémico

La polémica en torno a los comentarios de Saied es el último contratiempo en lo que hasta ahora ha sido una difícil aplicación del memorando de entendimiento, que apenas tiene cuatro meses.

Desde su firma, el acuerdo ha sido objeto de intensas críticas por parte del Parlamento Europeo y de organizaciones humanitarias, que han dado la voz de alarma sobre los abusos presuntamente cometidos por las autoridades tunecinas contra los inmigrantes subsaharianos, incluidos casos de expulsiones colectivas a la frontera libia.

El mes pasado, el Defensor del Pueblo Europeo pidió formalmente aclaraciones sobre el memorando y la inclusión o no de salvaguardias adicionales para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

Saied ha sido condenado enérgicamente por sus opiniones racistas sobre los africanos negros, a los que ha descrito como parte de un "plan criminal para cambiar la composición del paisaje demográfico de Túnez". Al presidente también le llovieron las críticas después de que negara la entrada a cinco diputados del Parlamento Europeo y, semanas después, aplazara una visita oficial de una delegación de la Comisión Europea.