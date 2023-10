Por Euronews en español

Un total de ocho países, son actualmente candidatos a una adhesión que para varios de ellos está resultando larga y frustrante.

PUBLICIDAD

La cuestión de la Unión Europea y sus miembros necesita "un nuevo enfoque". Así al menos lo cree el primer ministro de Albania, Edi Rama, que este jueves reconoció sin tapujos que su país está cansado del largo proceso de adhesión al bloque de 27 miembros.

"Debemos ser realistas y no mirar al dedo mientras el dedo muestra la luna", opinaba Rama, "y creer que esta Europa de 27, que está teniendo muchos problemas para tener una toma de decisiones compacta, para tener un pensamiento y una planificación estratégicos, puede ampliarse a 33, o 35, o 37 miembros pronto. Así que en lugar del todo o nada para nosotros, los no miembros de la Unión Europea, habría que encontrar un nuevo enfoque. Y si no lo estáis haciendo, deberíais planteároslo".

Los comentarios de Edi Rama coincidían con la reunión de más de 40 líderes de todo el continente en la llamada Comunidad Política Europea, donde se debate, entre otras cosas, la ampliación de la Unión Europea.

Una larga lista de espera

Pero Rama no es el único líder de los Balcanes Occidentales que pide un nuevo enfoque. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, confesaba a Euronews que, en efecto, algo tiene que cambiar cuando muchos países de la región llevan años esperando su adhesión al bloque.

"No importa qué, porque hubo, durante diferentes conversaciones, algunas ideas nuevas", reconoció Vučić al respecto. "Ya podamos conseguir primero carriles verdes de transporte, después acceso al mercado económico único, lo que sea... Tenemos que movernos. Tenemos que movernos nosotros. De lo contrario, sentiremos una mayor fatiga que dentro de los Estados miembros europeos".

Ocho países, entre ellos Albania, Serbia y Ucrania, son actualmente candidatos a la adhesión a la Unión, lo que significa que podrían unirse al bloque en un futuro indeterminado. Sin un calendario claro, y con fuertes divisiones en el seno de los 27, parece ciertamente probable que en cuestión de tiempo aparezca un nuevo enfoque sobre esta siempre delicada cuestión.