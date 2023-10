Ursula von der Leyen ha defendido el miércoles por la mañana su estrechamente vigilado viaje a Israel y ha pedido a la Unión Europea que "redoble" sus esfuerzos para proteger a la población civil de la Franja de Gaza.

"Anoche, una nueva tragedia sin sentido nos conmocionó a todos", ha dicho a los eurodiputados en Estrasburgo, refiriéndose al devastador ataque que afectó al Hospital Árabe al-Ahli en la ciudad de Gaza.

Al parecer, la explosión ha causado la muerte de cientos de palestinos que habían buscado refugio en el hospital. Aún no está claro quién estuvo detrás del ataque. "Las escenas del hospital de Al Ahli son espeluznantes y angustiosas. No hay excusa para atacar un hospital lleno de civiles", ha declarado von der Leyen.

"Deben esclarecerse todos los hechos y los responsables deben rendir cuentas. En esta hora trágica, todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los civiles de la furia de esta guerra", ha apuntado la presidenta.

Las palabras y acciones de la presidenta de la Comisión Europea han sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos 10 días, con críticas que le reprochan haber expresado un firme apoyo a Israel sin hacer hincapié en la necesidad de respetar el derecho internacional y actuar con moderación.

Su viaje a Israel el viernes pasado, durante el cual se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, también ha sido censurado. Al día siguiente, von der Leyen hizo pública una breve declaración en la que respaldaba "el derecho de Israel a defenderse de los terroristas de Hamás, respetando plenamente el derecho humanitario internacional".

El miércoles por la mañana, la jefa de la Comisión se ha enfrentado a los legisladores del Parlamento Europeo por primera vez desde que estalló la guerra, oportunidad que aprovechó para defender su respuesta a la rápida evolución de la situación.

"No hay contradicción alguna en solidarizarse con Israel y actuar ante las necesidades humanitarias de los palestinos", ha declarado.

Von der Leyen ha denunciado los "atroces ataques terroristas" lanzados por Hamás "con el objetivo explícito de erradicar la vida judía" y ha calificado a Israel de "conmocionado hasta la médula" por la "pura maldad" desatada contra la nación.

"Creo que era importante transmitir este mensaje de solidaridad en persona, en Israel, pocos días después del atentado de Hamás", ha dicho refiriéndose a su viaje.

"Sólo si reconocemos el dolor de Israel, y su derecho a defenderse, tendremos credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Y que es crucial proteger las vidas de los civiles, incluso y especialmente en medio de una guerra".

La presidenta, que no ha abordado explícitamente las críticas que ha recibido, ha dicho que su visita había incluido conversaciones sobre "los esfuerzos de Israel para proteger las vidas de los civiles" y ha prometido que la posición de la UE como mayor donante para los palestinos "no cambiará".

El bloque triplicó recientemente su ayuda humanitaria y puso en marcha un puente aéreo para llevar suministros a Egipto y enviarlos después a Gaza, aunque la frontera sigue cerrada.

"La financiación de la UE nunca ha ido a Hamás ni a ninguna entidad terrorista. Y nunca lo hará", ha dicho a los legisladores, subrayando la urgencia de revisar los fondos para el desarrollo. "Lo que ha hecho Hamás no tiene nada que ver con las aspiraciones legítimas del pueblo palestino", ha asegurado.

Von der Leyen ha cerrado su intervención con una dura advertencia sobre el aumento de incidentes antisemitas en toda Europa y la propagación de discursos de odio en Internet como reacción a la guerra entre Israel y Hamás. Su ejecutivo abrió la semana pasada una investigación formal a X, antes Twitter, sobre la gestión de la plataforma de la desinformación y los contenidos terroristas violentos.

"Es nuestra responsabilidad compartida asegurarnos de que nuestro oscuro pasado no vuelva", ha dicho. "Tenemos que proteger la vida judía en Europa".

La paz no vendrá sola

El debate del miércoles sobre Oriente Medio también contó con la intervención de Josep Borrell, responsable de Política Exterior de la UE, quien, en comparación con von der Leyen, ha adoptado una postura más crítica respecto a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

"El derecho a la autodefensa, como cualquier otro derecho, tiene límites. En este caso, son los límites establecidos por el derecho internacional y, en particular, por el derecho internacional humanitario", ha dicho Borrell a los eurodiputados.

"Condenar una tragedia no debe impedirnos condenar otra tragedia", ha proseguido. "Mostrar nuestra simpatía por las víctimas de atentados terroristas no debe, ni nos impide, mostrar nuestros sentimientos por los otros muertos".

Para reforzar la posición común de la UE, Borrell ha propuesto cuatro principios: firmeza para denunciar a Hamás y exigir la liberación de los rehenes, humanidad hacia la población civil de Gaza, coherencia política para hablar con una sola voz y compromiso político para atajar las causas profundas del conflicto palestino-israelí y promover una "paz justa".

"La paz entre los países árabes e Israel, que es una buena noticia, no consigue automáticamente la paz entre Israel y Palestina, que también hay que conseguir", ha dicho. "Mientras no haya paz no habrá un ejército lo bastante poderoso para garantizar la paz de Israel".

"Pero la paz no vendrá sola, la paz hay que construirla", ha añadido.

Borrell ha invocado el espíritu de los Acuerdos de Oslo, un par de acuerdos históricos firmados a mediados de la década de 1990 que abrieron el camino al autogobierno palestino, pero que nunca llegaron a aplicarse plenamente, dejando incompleto el proceso de paz. Se suponía que Oslo era el preludio de la solución de los dos Estados.

"Desde Oslo hasta ahora, el número de colonos israelíes (en los) territorios ocupados se ha triplicado. Y el espacio para un posible Estado palestino se ha reducido y convertido en un laberinto de espacios separados entre sí", ha afirmado.

"Pero aunque la solución (de dos Estados) parezca lejana, no tenemos otra cosa. ¿Cuál es la alternativa? Si no hay dos Estados, sólo puede haber uno, ¿y qué tipo de vida habría en ese Estado? ¿En qué condiciones?", se ha preguntado.

En opinión del diplomático, la mejor forma que tiene Europa de honrar a los muertos "de un lado y del otro" es inyectar el impulso político necesario para reactivar las conversaciones de paz en el marco de Naciones Unidas.

"La forma en que comuniquemos nuestra posición en este conflicto va a determinar el papel de Europa en el mundo durante muchos años", ha afirmado Borrell.