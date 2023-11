Por Maria Psara

La fecha límite del mes de marzo se acerca y el bloque sólo ha podido mandar el 30% de lo prometido.

La UE ha prometido suministrar un millón de piezas de munición a Kiev antes del próximo mes de marzo. Pero hasta ahora sólo se ha alcanzado el 30% de este objetivo.

Los ministros de Defensa se han reunido el martes en Bruselas entre temores de que la UE no pueda cumplir su promesa. Uno de ellos, es el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. "La cuestión es si un millón fue alguna vez realista. Un millón es fácil de decidir y el dinero está ahí, pero la producción que estarlo también", ha defendido. "Debemos asumir que no se va alcanzar un millón", ha lamentado.

Pero Pistorius asegura que "lamentablemente, las voces de alerta tienen razón". El ministro ha pedido a la industria más esfuerzo. "Hemos contribuido mucho con nuestros acuerdos marco y seguiremos haciéndolo. Estamos en conversaciones con la industria de defensa. Hay que aumentar y acelerar la producción. Es la necesidad del momento", ha apuntado.

¿Pero por qué la UE no puede cumplir su promesa? Europa ya ha dado todo lo que podía dar de sus reservas y ahora tiene que ponerse a producir más unidades.

Según los expertos, teniendo en cuenta que la artillería ucraniana utiliza unos 45.000 proyectiles a la semana, en dos meses podría consumirse toda la producción anual de la Unión Europea.

La financiación también es un problema a la hora de aumentar la producción. "Uno de estos problemas afecta a la industria de defensa, que necesita garantías de los Estados miembros de que no invertirá injustamente, no invertirá recursos para nuevas líneas de producción y, al cabo de dos años, los Estados miembros dirán "no necesitamos más munición". Por tanto, necesitan contratos a largo plazo"., ha explicado Nikos Votsios, analista y ex director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa de Grecia.

Hay más problemas, como la falta de mano de obra cualificada y la maquinaria adecuada.

Pero el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, responsable de la capacidad de producción, es optimista. Dice que ahora todo está en manos de los Estados miembros. "El objetivo de producir más de un millón de cartuchos al año, que nos hemos fijado y que espera alcanzar a partir de la primavera, se cumplirá. Ahora les toca a los Estados miembros hacer los pedidos", ha reclamado.

La presión aumenta a medida que, con la entrada del invierno, la guerra se complicará para Ucrania. La Casa Blanca dijo el viernes que Corea del Norte ha entregado más de 1.000 contenedores de equipo militar y municiones a Rusia para poder luchar contra Ucrania.