La entrada de Bulgaria a la zona de libre circulación europea fue rechazada a principios de este año.

Según el primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, su país es rehén de la ampliación de Schengen. En declaraciones a Euronews, Denkov ha afirmado que Bulgaria ha cumplido todos los criterios de la UE para incorporarse a la zona de libre circulación, pero que algunos Estados miembros, como Austria, siguen bloqueando su entrada en el espacio Schengen.

"Cuando me reuní con el canciller [Karl] Nehammer en Austria, me dejó muy claro que hoy por hoy no tiene ningún problema con Bulgaria y Rumanía", ha apuntado el primer ministro. "Su problema es cómo está funcionando el espacio Schengen en general. Así que esto es más bien una discusión entre Austria y la Unión Europea, que entre Bulgaria y Austria", ha lamentado.

"Por supuesto, nosotros somos las víctimas de esta situación. Nosotros, como he dicho hoy, nos sentimos un poco como rehenes en esta situación. Espero que en diciembre haya una evolución positiva", ha deseado el búlgaro.

Recientmente Bulgaria ha anunciado que impondrá tasas a las transferencias de gas ruso a través de su territorio, lo que ha provocado criticas de Hungría y Serbia. Los dos países son receptores de gas ruso y temen que la medida provoque una subida en los precios del gas. Pero el primer ministro ha asegurado que la ley no va dirigida a ellos. "La forma en que se aplica este impuesto no pone ningún requisito de pago por parte de los países receptores, como Hungría u otros países", ha explicado.

"Está definido de tal forma que debe ser pagado por Gazprom y he mantenido conversaciones con el primer ministro de Hungría, y el primer ministro de Serbia, y les he dicho, esto no va contra vuestros ciudadanos. No queremos hacerles daño de ninguna manera. Lo que queremos es llevarnos parte de los beneficios de la maquinaria bélica rusa, porque está alimentada por Gazprom, literalmente", ha apuntado.

Bulgaria ha bloqueado anteriormente las conversaciones de adhesión a la UE de Macedonia del Norte por su preocupación por los derechos de las minorías nacionales. Sin embargo, el año pasado se llegó a un acuerdo al respecto, y Sofía no tiene más exigencias para con Macedonia del Norte. "No, no tenemos más exigencias. Hay una decisión muy clara desde el año pasado, 2022", ha dicho Denkov.

"En realidad, es entre Macedonia del Norte y la Unión Europea. Así que es una cuestión de negociaciones con ellos, no con Bulgaria hoy", ha defendido. "Lo que esperamos es que este acuerdo se cumpla por parte de Macedonia del Norte", ha apuntado.

Denkov ha añadido que la entrada de los Balcanes Occidentales en la UE interesa a Bulgaria política y económicamente, pero ha advertido de que los nuevos países deben ser verdaderos miembros de la Unión una vez que entren en ella.