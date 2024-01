La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado a Euronews que "confía" en que los partidos políticos proeuropeos puedan conjurar el auge de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida este lunes en Estrasburgo, Metsola ha afirmado que los partidos europeos moderados y proeuropeos necesitan ofrecer una "alternativa" a los votantes."Me preocupa que si -como parte de la mayoría proeuropea y constructiva (...) del centro- no apelamos a nuestros votantes, éstos sientan que no tienen elección, que tienen que irse a los extremos, a los que quieren destruir en lugar de construir", ha explicado Metsola, refiriéndose a la extrema derecha euroescéptica.

Los sondeos actuales predicen un aumento del apoyo a los partidos de extrema derecha en las elecciones europeas, que se celebran en todo el continente del 6 al 9 de junio. Se produce después de la sorprendente victoria electoral del líder ultraderechista Geert Wilders en las elecciones neerlandesas de noviembre, y en un momento en que partidos de extrema derecha como la Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland) y la Agrupación Nacional (Rassemblement National) de Francia logran avances históricos en las encuestas nacionales.

Pero las proyecciones también sugieren que la actual coalición gobernante del Parlamento Europeo, formada por socialdemócratas, conservadores y liberales -que trabajan juntos para garantizar la aprobación de la legislación de la UE- mantendrá su mayoría.

Metsola, que pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha, y que asumió la presidencia del Parlamento Europeo en noviembre de 2022, dijo que al encontrar soluciones a retos como la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, la coalición ha demostrado su capacidad de resistencia. "Son grandes retos que hemos superado y sobre los que seguimos mostrando unidad, y creo que ahí es donde encontraríamos esa unidad en ese centro", ha asegurado Metsola. "Así que creo que podemos ofrecer una alternativa. Podemos contrarrestar esa amenaza (de extrema derecha) si queremos llamarla amenaza, y confío en que podamos hacerlo", ha añadido.

Los próximos cinco años "no serán más fáciles"

Pero Metsola también ha advertido de que la próxima legislatura de cinco años del Parlamento Europeo **"no será más fácil" que la anterior.**Desde las elecciones europeas de 2019, el bloque de 27 países se ha enfrentado a una serie de desafíos imprevistos, como la pandemia del COVID-19, la invasión de Rusia en Ucrania y una crisis económica en ciernes.

Los 720 escaños del Parlamento Europeo, la única institución del bloque elegida democráticamente, también se han visto sacudidos por el escándalo de corrupción bautizado como Catargate. En diciembre de 2022, la vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, y otros altos cargos parlamentarios fueron acusados de aceptar cientos de miles de euros por influir en decisiones de la UE en beneficio de funcionarios cataríes y marroquíes. Todos niegan vehementemente las acusaciones.Los sospechosos eran predominantemente socialdemócratas, lo que amenaza con manchar la reputación del grupo de centro-izquierda.

El escándalo conmocionó a Bruselas y obligó al Parlamento a tomar medidas drásticas contra la laxitud de las normas de conducta del personal. No obstante, la Defensora del Pueblo Europeo ha cuestionado que las reformas introducidas por iniciativa de Metsola sean suficientes para restablecer la confianza de los votantes.

A la pregunta de si temía que el escándalo hubiera erosionado la confianza en el Parlamento Europeo, Metsola ha instado a los votantes a juzgar al Parlamento por su respuesta al caso de corrupción. "Tomamos la decisión inmediata de introducir medidas para asegurarnos de que veíamos dónde estaban los vacíos, crear cortafuegos y asegurarnos de que las alarmas sonaban antes", ha explicado Metsola, asegurando que las normas "se cumplen" en el Parlamento.

"Hemos hecho mucho trabajo en el último año, y me gustaría que se nos juzgara por ello, más que por las (...) acusaciones con respecto a un pequeño número de individuos", ha añadido.

Preguntada sobre si algunos partidos de extrema derecha podrían optar por unirse a una nueva coalición europea, Metsola se ha anegado a especular sobre la formulación del futuro Parlamento, asegurando que el actual "ha encontrado una unidad sin precedentes en el centro".

Se especula con que el Partido Popular Europeo (PPE) -el mayor grupo político de centro-derecha del Parlamento- podría estar abierto a una alianza con el partido de extrema derecha Fratelli d'Italia, de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El Presidente del PPE, Manfred Weber, se reunió con Meloni el año pasado para hablar de una posible colaboración en el año de la UE, aunque la perspectiva ha sido descartada por otras figuras destacadas del centro-derecha europeo.

"Fijémonos en lo que hemos hecho en ese centro, ese centro proeuropeo", ha dicho Metsola. "Es sobre eso sobre lo que tenemos que construir, y espero poder seguir haciéndolo de 2024 a 2029".