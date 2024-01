La Comisión Europea sigue "muy de cerca" la crisis política en Polonia y "tendrá que actuar" si la situación empeora y da lugar a violaciones del Derecho comunitario, ha advertido el miércoles Věra Jourová.

"Estamos vigilando, por supuesto", ha dicho Jourová, vicepresidenta de la Comisión encargada de los valores de transparencia, a Euronews en una entrevista en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). "Todos los días pasa algo".

Polonia lleva semanas inmersa en un tenso pulso entre el primer ministro Donald Tusk, que regresó al poder el mes pasado con la misión de restaurar el Estado de Derecho en el país, y el presidente Andrzej Duda, alineado políticamente con el anterior partido gobernante, el ultraderechista Ley y Justicia (PiS).

Durante los ocho años de gobierno del PiS, Varsovia se enfrentó a Bruselas por los derechos fundamentales, la independencia judicial, la libertad de prensa y las injerencias electorales, temas que abarca la cartera de Jourová.

El enfrentamiento, que duró años, provocó múltiples demandas, multas multimillonarias y el bloqueo de los fondos de recuperación de COVID-19. Tusk, europeísta declarado, ha prometido recomponer las relaciones con Bruselas y volver a situar a Polonia en el centro político.

Pero las primeras medidas de su Gobierno para cumplir ese objetivo han sido recibidas con críticas, dentro y fuera del país. Poco después de asumir el cargo, el gabinete de Tusk ordenó el despido inmediato de los directores de la televisión, la radio y la agencia de noticias de titularidad pública, argumentando que eran leales al PiS y que habían convertido las emisoras públicas en máquinas de propaganda. Los bruscos cambios provocaron la airada reacción de los conservadores y exacerbaron el enfrentamiento entre Tusk y Duda.

"Son acciones completamente ilegales", dijo Duda. "Esto es anarquía". El presidente contraatacó vetando un nuevo proyecto de ley que asignaba 3.000 millones de zlotys (unos 700 millones de euros) a los medios de comunicación públicos, obligando al Ministerio de Cultura a poner los medios en liquidación mientras se lleva a cabo una reestructuración.

Preguntada por la situación actual, Věra Jourová ha recordado que la Comisión Europea "siempre está preocupada cuando vemos cambios en los medios de comunicación públicos" y podría emprender acciones legales si tiene conocimiento de posibles violaciones de la legislación de la UE.

"Estamos observando. Estamos evaluando muy de cerca lo que está ocurriendo en Polonia en el ámbito de los medios de comunicación", ha dicho Jourová a Euronews en Davos, señalando que había tratado el tema con el presidente Duda en una reunión en el Foro Económico Mundial. "En caso de que haya una contradicción con la legislación vigente de la UE, entonces tendremos que actuar", ha recordado.

La Vicepresidenta ha insistido en que la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, que incluye disposiciones para proteger a los periodistas y a los medios de injerencias políticas, aún no es aplicable, pues todavía debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. "Esto es lo que he intentado explicar hoy al presidente Duda: que no podemos actuar dentro de nuestras competencias sin contar con la ley", ha añadido.

Sin embargo, el sector de los medios de comunicación no es el único que acapara titulares.

Más recientemente, Tusk y Duda se enfrentaron después de que dos políticos del PiS, condenados por abuso de poder, se refugiaran en el palacio presidencial para evitar la ejecución de sus sentencias penales. Esto provocó una intervención sin precedentes de la policía, que entró en el palacio para llevar a cabo las detenciones.

Duda ha dado su apoyo a los dos hombres, el ex ministro del Interior Mariusz Kamiński y su ex adjunto, Maciej Wąsik, y ha prometido indultarlos, aunque anteriormente ya había emitido un indulto que los expertos jurídicos consideraron ilegal.

Por otra parte, Duda arremetió contra el gobierno de Tusk después de que el ministro de Justicia dijera que Dariusz Barski, el principal fiscal del país, había sido liberado de su función. El presidente impugnó la decisión porque, según dijo, se había tomado sin esperar su opinión formal. Pero el Ministro de Justicia contraatacó diciendo que Barski había sido nombrado ilegalmente por el anterior gobierno del PiS.

Ante el aumento de las tensiones, Duda y Tusk se reunieron cara a cara el lunes, pero ninguno de los dos manifestó una intención clara de dar marcha atrás. Duda dijo que le había pedido a Tusk que "por favor, dejara de intentar violar la ley", mientras que el primer ministro afirmó que su ejecutivo continuaría con su misión de "restaurar el orden legal, le guste a alguien o no".

En su entrevista con Euronews, Jourová expresó su simpatía por Tusk y subrayó la necesidad de deshacer los cambios más perjudiciales introducidos por el anterior gobierno del PiS, incluida una reforma judicial muy polémica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que socavaba el derecho a tener acceso a un poder judicial independiente e imparcial.

"Donald Tusk y su gobierno llegaron en una situación en la que había muchas cosas que reparar en el sistema judicial polaco", ha dicho Jourová.

"La Comisión siempre se esforzó por dialogar con el gobierno de Polonia y pedirle: ¿podría detener la reforma que está mermando la independencia de los jueces?".