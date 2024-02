La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido con representantes de los agricultores al término de la cumbre europea, prometiéndoles nuevas iniciativas en un intento de calmar los ánimos tras una jornada de protestas en Bruselas.

PUBLICIDAD

Von der Leyen ha estado acompañada por el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y se han encontrado con los agricultores inmediatamente después del fin de la cumbre europea de este jueves en Bruselas.

En declaraciones a la prensa, De Croo ha señalado que la agricultura se enfrenta hoy a una "lasaña" de problemas que van desde la carga que supone la aplicación del Pacto Verde hasta el exceso de regulación.

"Los agricultores quieren participar en la transición climática; no he visto a ningún agricultor que no ame la naturaleza; viven de ella", ha dicho, añadiendo que su situación financiera es, sin embargo, extremadamente difícil.

En la reunión, los representantes de los agricultores han subrayado la importancia de situar la agricultura en el centro de las políticas agroalimentarias de la UE, han explicado a Euronews fuentes cercanas.

Aunque en principio acogieron con satisfacción iniciativas como el diálogo estratégico lanzado recientemente por von der Leyen, según la fuente, creen que estas acciones deben ofrecer respuestas concretas a los agricultores.

"Soy muy sensible al mensaje de que los agricultores están preocupados por las cargas administrativas", ha declarado von der Leyen en una rueda de prensa tras la cumbre. Posteriormente ha informado a los agricultores de que el Ejecutivo comunitario presentará un paquete de medidas de simplificación en la próxima reunión de ministros de Agricultura de la UE, el 26 de febrero.

Oda a los agricultores

"Los agricultores desempeñan un papel esencial en la economía y la sociedad europeas, y su trabajo contribuye en gran medida a nuestra seguridad alimentaria y, de hecho, también a nuestro modo de vida", ha asegurado von der Leyen tras el Consejo Europeo.

La presidenta ha alabado la resistencia de los agricultores, citando la mejora de la productividad agrícola en un 13% el año pasado y su contribución al comercio exterior de la UE, ya que las exportaciones agroalimentarias aumentaron un 5% en el mismo periodo.

"Pero aún quedan muchos retos. Por ejemplo, la tensión sobre los precios que genera incertidumbre y, por supuesto, la necesidad de seguir siendo competitivos al tiempo que se trabaja con normas estrictas y se protege el medio ambiente", ha dicho.

"Los agricultores pueden contar con el apoyo europeo", ha apuntado, recordando que la UE destina casi un tercio del presupuesto europeo a la agricultura. Ha añadido que la UE debe defender los intereses legítimos de los agricultores europeos en las negociaciones comerciales, en particular para garantizar la igualdad de condiciones en términos de normas de importación.

Recortes "técnicos

Los líderes de la UE también acordaron este jueves reasignar dinero de otras partidas financieras del presupuesto a largo plazo del bloque para financiar el plan de 50.000 millones de euros para Ucrania aprobado en la cumbre.

La Política Agrícola Común (PAC), el programa de ayudas a la agricultura de la UE, se verá afectada por esta reasignación, junto con los fondos de cohesión, en una cuantía de 1.100 millones de euros.

Sin embargo, el recorte del presupuesto de la PAC decidido por los líderes de la UE se considera sobre todo técnico y "no se traducirá en recortes en los pagos a los agricultores", ha dicho a Euronews una fuente europea. El dinero procederá de la asistencia técnica a los fondos de promoción durante los próximos tres años.