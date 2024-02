The Cube: ¿Es realmente el frío el causante de tu resfriado?

Seguro que has oído alguna vez el dicho popular de que hay que cubrirse bien cuando bajan las temperaturas para no resfriarte. Pero, ¿es esto cierto? ¿El frío en sí mismo puede enfermarte? Veámoslo con detenimiento.

En cuanto bajan las temperaturas, puede parecer que todo el mundo a tu alrededor estornuda y tose de repente. Pero las bacterias y los virus están presentes todo el año. Entonces, ¿por qué es más frecuente contraer la gripe o un resfriado en invierno?

En 2022, los científicos descubrieron la razón por la que padecemos más enfermedades respiratorias cuando hace frío. El motivo principal: elaire frío daña la respuesta inmunitaria de nuestra nariz, creando una situación favorable para que se propaguen los gérmenes.

La nariz, clave para no resfriarnos

Investigadores de EE.UU. han descubierto que cuando la temperatura del interior de la nariz desciende 5°C, de 37°C a 32°C, las paredes nasales se debilitan. Y es que este descenso de la temperatura mata a casi el 50% de los miles de millones de bacterias buenas que necesitamos para combatir los virus.

Mansoor Amiji, catedrático de Ciencias Farmacéuticas de la prestigiosa universidad estadounidense Northeastern University, explica que nuestras defensas disminuyen con las temperaturas frías. "Incluso un cambio de cinco grados en la temperatura de la nariz, de 37°C a 32°C, puede conducir a una reducción de nuestras defensas para combatir las infecciones. Pero la presencia de virus es crítica. No hay manera de contraer un resfriado si el virus no está presente en el ambiente", concluye.

Este estudio contradice investigaciones anteriores que indicaban que el frío no tenía repercusiones sobre nuestro sistema inmunitario. Pero todavía hay que entrar en contacto con un virus para coger un resfriadoo ser infectado con gripe para enfermar de gripe. Así que si llevar un gorro o no salir a la calle con el pelo mojado no va a evitar que te enfermes, entonces, ¿cuál es el mejor método?

Las mascarillas ueden evitar muchos constipados

Pues resulta que la pandemia popularizó un objeto importante para ayudar a combatir estos molestos gérmenes.

"Aunque el COVID-19 ha disminuido y la preocupación no es tanta, el uso de la mascarilla (si usted está usando una más gruesa como la tradicional N95 o una máscara KN95) mantiene tu nariz caliente. Y eso en sí mismo también protege. De esa forma puedes evitar que las partículas se cuelen, pero también mantienes tu nariz caliente para que tus defensas sean mucho más fuertes en caso de contacto con el virus", señala Amiji.

Así que, mientras esperamos por medicamentos tópicos nasales que puedan evitar que la temperatura dentro de nuestra nariz baje, cubrirse la nariz y usar una mascarilla parece una buena idea.