Por ahora no es tan sencillo extraer nuestros datos biométricos de fotografías de nuestras huellas. Tendría que ser una foto superprecisa. Los expertos, sin embargo, recomiendan no compartir en redes fotos de las yemas de los dedos.

El icónico signo del dedo en V, comúnmente utilizado para representar la paz, suele ser un gesto frecuente cuando las personas posan para fotografías.

Sin embargo, un vídeo que se comparte ampliamente en WhatsApp y otras redes sociales aconseja a la gente que no lo utilice.

Afirma que los estafadores pueden usar las fotografías para tomar copias de alta calidad de sus huellas dactilares, que luego pueden usan para piratear sus teléfonos y cuentas y robar su dinero y datos. Pero, ¿están realmente fundadas estas afirmaciones? En pocas palabras, es técnicamente posible pero muy improbable en la práctica.

Es técnicamente posible pero muy difícil de llevarlo a cabo

En teoría, los piratas informáticos podrían sacar una copia de nuestras huellas dactilares de los selfies que publicamos en línea, pero sólo en condiciones muy específicas, según Sarah Morris, profesora de ciencia forense digital en la Universidad de Southampton.

"Tendríamos que estar hablando de la iluminación adecuada, la cámara adecuada, la resolución adecuada, el ángulo correcto del dedo, la cercanía correcta del dedo a la cámara", le dijo a 'The Cube'. "Estamos hablando de condiciones muy específicas aquí para que eso funcione".

"Con la mayoría de los teléfonos, conseguir ese nivel de resolución levantando la mano cuando estás bastante alejado de la cámara es muy, muy difícil", añadió.

Frank Breitinger, profesor asociado de investigación y ciencia forense digital en la Universidad de Lausana, llegó a una conclusión similar.

La calidad de la imagen es un escudo adicional

"Se puede obtener información sensible a partir de imágenes de buena calidad, pero por lo demás es difícil", afirmó. "Incluso si los tienes, reutilizar estos datos es aún más difícil".

Señaló que muchas plataformas de redes sociales también reducen la calidad de las fotos y los videos cuando se conectan, lo que actúa como un escudo adicional que puede ayudar a evitar que roben nuestros datos.

Una lupa amplía una huella dactilar en el departamento de dactiloscopia del Centro de Investigación Forense (KTU) de Tubinga, Baden-Wurtemberg Thomas Kienzle/AP2009

No importa lo buenos que sean los equipos y la tecnología del potencial 'hacker'; si los datos de origen no contienen suficientes detalles, entonces el algoritmo no podrá capturar suficiente información para hacer copias precisas de nuestras huellas dactilares.

Incluso en una situación en la que las condiciones fueran perfectas para un estafador, todavía es muy poco probable que tuvieran la posibilidad de extraer nuestros datos biométricos de nuestras fotos, al menos por ahora.

Un algoritmo para extraer información sobre la huella digital

Probablemente, estarían usando una plataforma basada en software, potencialmente usando tecnología basada en inteligencia artificial. Utilizaría un algoritmo para extraer información sobre la huella digital y luego convertirla en datos biométricos que podrían usarse.

Archivo. Un científico escanea una huella digital en el Instituto Fraunhofer de Óptica Aplicada e Ingeniería de Precisión IOF JENS MEYER/AP2007

"Hasta donde yo sé, ese no es un software común", dice Morris. "Desde luego, no es algo con lo que me haya encontrado y sería difícil de conseguir, estaría hecho a medida en este momento".

De todos modos, sigue siendo importante tener en cuenta los peligros potenciales que existen cuando publicamos contenido en línea, especialmente con la IA en rápida evolución.

El consejo sigue en pie: "Mejor no hacerse fotos mostrando las yemas de los dedos"

Para ser justos con el vídeo que circula en WhatsApp, sugiere precauciones que podemos tomar para evitar caer en manos de piratas informáticos en línea, como no mostrar claramente las yemas de nuestros dedos en las fotos y usar filtros para difuminar cualquier área o información sensible.

Pero Morris dice que esto no es del todo necesario en este momento porque la tecnología para extraer nuestros datos biométricos simplemente no está tan disponible en este momento. Los datos biométricos generalmente se almacenan localmente, como en su teléfono, por lo que los piratas informáticos normalmente también necesitarían acceso al dispositivo físico para obtener acceso.

"Incluso si tienes la huella dactilar, aún queda mucho por hacer"

"Incluso si tienes esta huella digital, no se trata simplemente de tomar esta fotografía y enviarla a un banco", dijo Breitinger. "Aún queda mucho por hacer".

"Supongamos que quieres 'hackear' mi teléfono, que está protegido con mi huella digital: aún necesitarías hacerte con mi teléfono", añadió, explicando que los 'hackers' necesitarían replicar físicamente la imagen en algo que pueda colocarse en su dedo.

Para practicar una buena ciberseguridad, los expertos sugieren tener en cuenta los fondos y la información que podrías compartir accidentalmente en tus imágenes.

Morris asegura que la inteligencia de código abierto, donde las personas pueden mirar fotos y deducir dónde estás y qué estás haciendo a partir de diseños de calles específicos o libros o carteles en el fondo, es una forma mucho más fácil y más frecuente para que las personas obtengan acceso a tu información.

Para los 'deepfakes' es más crítico que alguien capture tu iris o tu voz

Según Breitinger, también es una buena idea tener más cuidado al compartir primeros planos de sus ojos o utilizar software de reconocimiento de voz o rostro, en lugar de preocuparse por las huellas dactilares.

Archivo. Una fotografía muestra el ojo de una mujer Patrick Sison/AP

"Las huellas dactilares siguen siendo una de las características biométricas en las que más confío", afirmó. "Me preocuparían más los 'deepfakes' o que alguien capturara mi voz a que alguien me robara las huellas dactilares".

Sugirió evitar compartir imágenes de alta calidad del iris en línea, así como asegurarse siempre de utilizar la autenticación de dos factores para proteger sus cuentas y datos.