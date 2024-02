Por Euronews

En esta edición del Estado de la Unión abordamos el anuncio de la candidatura a la reelección de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y hablamos con el administrador de la agencia de la ONU para el desarrollo, el PNUD, sobre la situación en Gaza y Ucrania.

El suspense sobre quién encabezará la candidatura del Partido Popular Europeo en las elecciones europeas ha terminado.Ursula von der Leyense presentará a la reelección y dijo esta semana que está entusiasmada con la posibilidad de un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea.

El Partido Popular Europeo también está encantado de tenerla como candidata, dada la notoriedad que ha adquirido en la Unión Europea y en el resto del mundo. Pero en su reunión con el grupo del partido en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, declaró sus líneas rojas sobre las alianzas que puede tejer la formación.

"La línea de corte es: ¿Están a favor de la democracia? ¿Defienden nuestros valores? ¿Son firmes en el Estado de Derecho? ¿Apoyan a Ucrania y luchan contra el intento de Putin de debilitar y dividir Europa?", señaló Von der Leyen.

Von der Leyen fue elogiada por su trabajo para generar consensos sobre el apoyo de la Unión Europea a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala. Un ejemplo de ello se dio esta semana con la aprobación del paquete número 13 de sancionescontra Rusia.

El objetivo son las empresas que ayudan a Rusia a obtener los productos sancionados, incluidas las radicadas en China, Turquía y Corea del Norte. Y para mostrar su conmoción por la muerte en prisión del líder opositor ruso Alexéi Navalni, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció una propuesta que vincula ambas cuestiones.

"Como Yulia Navalnaya nos ha dicho, Putin no es Rusia y Rusia no es Putin. Acabamos de emitir una declaración sobre la muerte de Alexéi y he propuesto a los ministros renombrar nuestro régimen global de sanciones en materia de derechos humanos con su nombre. Esta será una forma de mantener viva su memoria", indicó el jefe de la diplomacia de la UE.

Los ministros de Asuntos Exteriores expresaron su acuerdo político con esta propuesta, afirmó Borrell.

Pero no hubo consenso sobre una declaración que pedía un alto el fuego en Gaza, donde unos 29.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Sanidad liderado por Hamás.

Hungría fue el único de los 27 países que se quedó fuera, incluso de la petición a Israel para que no lleve a cabo una operación terrestre en la ciudad de Rafah. Alrededor de 1,5 millones de palestinos se refugian allí y la catástrofe humanitaria alcanzaría un nuevo nivel, advirtió la ONU.

El PNUD pide un alto el fuego en Gaza y reitera que la UNRWA es irreemplazable

El administrador de la agencia de la ONU para el desarrollo, el PNUD, mantuvo reuniones con la Comisión Europea a principios de semana.

A continuación, incluimos una transcripción de nuestra entrevista con Achim Steiner.

Euronews: Achim Steiner, administrador del PNUD, muchas gracias por venir a nuestro estudio. Por supuesto, ahora nos preocupa la situación en el sur, en Rafah, cerca de la frontera con Egipto. ¿Cree que una evacuación de los palestinos a Egipto sería de alguna manera una solución?

**Steiner:**Solo quiero referirme al llamamiento del secretario general (de la ONU) y creo que la única respuesta en este momento es un alto el fuego humanitario. Depender de una evacuación de, tal vez, un millón de personas que ya están desplazadas internamente, en estas circunstancias, podría, como muchos han dicho, resultar en una pérdida de vidas absolutamente catastrófica. Por lo tanto, creo que en la ONU no consideramos factible la especulación sobre adónde más podrían trasladarse las personas, ni deseamos ser parte de una reubicación forzada de personas.

Euronews: ¿El PNUD y otras agencias de la ONU ayudarán o reemplazarán de alguna manera a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ('UNRWA')? Considerando toda la situación de las acusaciones sobre la posible implicación de algunos empleados con Hamás...

Steiner: Muchos de nosotros hemos dicho en la familia de Naciones Unidas que no hay otra alternativa que confiar en la infraestructura, el servicio y la capacidad de la UNRWA en este momento para brindar apoyo humanitario en una situación que ya es extrema, tanto en términos de la falta de apoyo que podemos proporcionar desde el exterior debido a las dificultades de acceso y muchas de las restricciones, pero también debido a la difícil situación de operar dentro de Gaza. Estamos analizando cómo podemos trabajar juntos para ampliar el espacio para el apoyo humanitario y, en última instancia, también para ayudar a las personas a recuperarse.

Euronews: Esta es también la situación en Ucrania, que imagino que también ocupó un lugar destacado en sus conversaciones con sus homólogos de la Unión Europea. ¿Existe ya la posibilidad de emprender algunos esfuerzos de reconstrucción y planificación a largo plazo para Ucrania?

**Steiner:**Lo que ha definido la asociación del PNUD con Ucrania, desde que Rusia atacó a Ucrania, es esencialmente... nuestra contribución a nuestra asociación es ayudar a Ucrania a mantener operativos los servicios estatales y de gobernanza básicos. Y también nos estamos centrando en la recuperación y reconstrucción tempranas en el contexto de las pequeñas y medianas empresas. Muchos en Ucrania lo han perdido todo, su negocio. Puede que haya sido, por ejemplo, una peluquería o un taller de reparación de coches o un negocio digital. Lo han perdido todo. Han tenido que mudarse. Se han convertido en desplazados internos. Una de las prioridades de las autoridades ucranianas ha sido cómo ayudar a que la gente se restablezca como empresarios, no solo para recuperar su sustento, sino también la dignidad de no ser simplemente alguien que ya no puede depender de sí mismo para obtener ingresos.

**Euronews:**Achim Steiner, administrador del PNUD, muchas gracias por asistir al programa y por esta importante contribución.

Steiner: Gracias a ustedes.

