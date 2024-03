Semana Europea: Un experto en la PAC sugiere aumentar la producción "de manera más sostenible"

Por Euronews

En esta edición del Estado de la Unión, abordamos las declaraciones de Macron sobre la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a Ucrania y la reacción del Kremlin. También hablamos con João Pacheco, experto en política agraria europea, sobre posibles medidas para solucionar los problemas del sector.

El presidente francés es conocido por sus esfuerzos por promover una Unión Europea más autónoma y relevante en el contexto global. Estos esfuerzos a veces toman un giro inusual, como fue el caso en la cumbre informal de líderes celebrada en París esta semana.

Emmanuel Macron quería discutir la respuesta europea a la agresión rusa en Ucrania cuando el conflicto cumplía su segundo año. Pero sus comentarios sobre la posibilidad de enviar soldados europeos para ayudar a las fuerzas armadas ucranianas generaron desconcierto en algunos.

"Hoy no hay consenso para enviar tropas al terreno de manera oficial y aprobada. Pero, a efectos de generar impulso, no se puede descartar nada", dijo Macron.

La reacción del Kremlin no se hizo esperar, al advertir que tal escenario conduciría a un conflicto "inevitable" con Rusia. Así, muchas voces se apresuraron a descartar la opción, desde los líderes de varios Estados miembros, incluida Alemania, hasta el secretario general de la OTAN.

La proactividad del presidente francés quizá sea más apreciada por la viuda de Alexéi Navalni, el líder opositor ruso que murió en prisión hace dos semanas. Yulia Navalnaya habló esta semana en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y pidió métodos innovadores para detener al presidente ruso.

"No se puede herir a Putin con otra resolución u otro conjunto de sanciones que no sean diferentes a las anteriores. No se puede derrotarlo pensando que es un hombre de principios, que tiene moral y reglas", dijo Navalnaya.

Propuestas frente al descontento agrícola: "Debemos producir más en Europa pero de manera más sostenible, con mejor tecnología"

En Bruselas se han producido de nuevo escenas casi de batalla, protagonizadas por los agricultores. En pocas semanas, alrededor de un millar de tractores han regresado al llamado Barrio Europeo.

Los manifestantes utilizaron artillería pesada como estiércol, neumáticos quemados y otras municiones para llamar la atención de los ministros de agricultura de la UE que se encontraban en la ciudad.

Los agricultores protestan contra los bajos precios de sus productos, demasiada burocracia y el uso ineficiente de los subsidios europeos. A pesar de recibir varias concesiones de la Comisión Europea, no están convencidos y prometen continuar la lucha.

Para abordar posibles soluciones a sus demandas, hablé a principios de esta semana con João Pacheco, miembro senior del 'think tank' Farm Europe, que tiene experiencia previa en la gestión de las Políticas Agrarias Comunes de la UE.

A continuación, incluimos una transcripción de nuestra entrevista con João Pacheco.

Euronews: João Pacheco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Los agricultores europeos piden medidas que les ayuden a obtener una remuneración justa por su trabajo en la cadena alimentaria. ¿Qué medidas serían viables a corto y medio plazo?

Pacheco: Bueno, creo que tienen razón porque sus ingresos han bajado. Es absolutamente increíble. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, los ingresos han disminuido en cifras de dos dígitos en la mayoría de los Estados miembros. Entonces, creo que lo importante es hacer dos cosas. Lo primero es aumentar la demanda de sus productos en Europa. Y tienen que (satisfacer) más demanda, principalmente del sector de la bioeconomía. Y lo segundo es que hay una serie de prácticas en la cadena de comercialización que abusan del hecho de que los agricultores son individuos. Hay millones de agricultores por país, pero tres o máximo cinco grandes cadenas de supermercados que tienen un poder de mercado extraordinario.

Euronews: Los fondos de la Política Agraria Común absorben una gran parte del presupuesto de la Unión Europea. ¿Cree que los subsidios han estado beneficiando principalmente a los grandes agronegocios o podría haber alguna reforma para ajustar esos fondos?

Pacheco: El problema es que el valor real de las subvenciones de la Política Agraria Común ha bajado un 30% a causa de la inflación. No se ha ajustado a la inflación. Entonces, en términos reales, los agricultores están recibiendo menos subsidios en un momento en que Europa les pide que hagan más en términos de protección del medio ambiente, más en términos de estándares, etc., etc. El problema en Europa es que hay un gran número de explotaciones pequeñas y muy pequeñas, que lamentablemente no son rentables y nunca lo serán.

Euronews: Un modelo industrializado de producción de alimentos tiene impactos en el medio ambiente, en el clima y en la salud humana. La Unión Europea creó la estrategia, 'de la granja a la mesa', pero siempre ha sido muy controvertida. ¿A qué se debe eso?

Pacheco: Cuando se propuso la (ley) SURE sobre los pesticidas, que ahora fue retirada por la Comisión Europea, se hablaba de una reducción del 50% en el uso de pesticidas, independientemente de que hubiera o no alternativas. Otra propuesta en la línea de la política 'de la granja a la mesa' fue que se reduciría el uso de fertilizantes químicos en un 20%. Las mejores universidades y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que esto reduciría la producción en Europa entre un 15% y un 20%. La solución debería ser, en mi opinión, producir más en Europa pero de forma más sostenible. Y la respuesta es mejor tecnología. Se puede reducir el uso de pesticidas, fertilizantes, etc. por unidad de producción.

Una diseñadora ucraniana en la Semana de la Moda de París: "Seguimos creando porque la creación es amor"

Para finalizar nuestra edición semanal de Estado de la Unión, volvemos a hablar de Ucrania, pero con la vista puesta en una de las millones de ucranianas que intentan mantener cierta sensación de normalidad.

La diseñadora ucraniana Lilia Litkovska, residente en Kiev, viajó a París para presentar su colección otoño-invierno 2024-25, titulada 'Bajo el agua', durante la Semana de la Moda.

La diseñadora proviene de cuatro generaciones de sastres y la sastrería de tallas holgadas es una de sus señas de identidad.

Todavía tiene un equipo de 35 personas trabajando con ella en Ucrania y no tiene planes de parar. "Es muy difícil, pero seguimos creando porque la creación es amor", dijo.