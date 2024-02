El Parlamento Europeo debe "dejar de ser aburrido" si quiere plantar cara a Vladímir Putin, declaró el miércoles Yulia Navalnaia, la mujer de Alexéi Navalni, y calificó de "monstruo sangriento" a Putin.

"Si de verdad quieres derrotar a Putin, tienes que ser innovador. Hay que dejar de ser aburridos", dijo Navalnaia en un discurso ante los legisladores en el Parlamento Europeo en Estrasburgo este miércoles.

"No se puede herir a Putin con otra resolución u otra serie de sanciones que no sean diferentes de la última", añadió.

Su discurso, interrumpido varias veces por aplausos, se produjo menos de dos semanas después de que su marido Alexéi Navalni, que era considerado el gran enemigo político de Putin, muriera en una colonia penal del Ártico tras años de persecución por parte del Kremlin.

Califica de "monstruo sangriento" a Putin

"No se le puede derrotar (a Putin) pensando que es un hombre de principios que tiene moral. No es así, y Alexéi se dio cuenta de esto hace mucho tiempo. No estáis tratando con un político, sino con un monstruo sangriento".

Todavía no se han determinado las causas exactas de la muerte de Navalni, pero la UE ha responsabilizadodirectamente al régimen de Putin de su muerte.

Publicación del portavoz de Alexéi Navalni, Kira Yarmysh, en X, el 28 de febrero de 2024.

Desde la invasión rusa de Ucrania, el bloque ha impuesto 13 paquetes de sanciones destinadas a asfixiar la capacidad de Rusia para modernizar su economía y cortar el acceso a bienes críticos utilizados en el campo de batalla en Ucrania.

El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha prometido rebautizar el régimen de sanciones de la UE en materia de derechos humanos en honor de Navalni.

Navalnaia pide menos simbolismo y más acción

Pero Yulia Navalnaia dijo que la UE necesita menos simbolismo y más investigaciones centradas en los amigos y socios de Putin, advirtiendo de que el presidente ruso sigue ocultando dinero en capitales de la UE a través de redes de delincuencia organizada.

La Fundación Anticorrupción, la ONG que fundó Navalni, ha recopilado una lista de miles de funcionarios, oligarcas y propagandistas rusos considerados "sobornadores y belicistas" de Putin, muchos de los cuales siguen a salvo de las sanciones occidentales.

La viuda y activista también rogó a los eurodiputados que no cedan a la fatiga de la guerra ni aboguen por negociaciones de paz con el presidente ruso.

"Hay mucho cansancio, mucha sangre, mucha decepción, y Putin no ha ido a ninguna parte", explicó, añadiendo que el "asesinato público" de su marido ha demostrado que Putin es "capaz de cualquier cosa" y que "no se puede negociar con él".

El escepticismo de algunos países presiona a Bruselas

La guerra de Rusia ha tenido un efecto sísmico en todo el continente, provocando una reactivación de la alianza militar de la OTAN y obligando a la UE a reactivar su política de ampliación para preparar el camino de Ucrania hacia la adhesión.

Pero el escepticismo de algunos sectores políticos sobre el apoyo financiero y militar del bloque a Kiev, unido a la contraofensiva ucraniana, hace que Bruselas se vea presionada a hacer más para mostrar su compromiso con el Gobierno de Volodímir Zelenski.

El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca significa que el bloque se está preparando para reforzar sus capacidades de defensa para respaldar a Ucrania sin el apoyo de su socio transatlántico.

Alexéi Navalni tenía 47 años cuando murió en la colonia penal del Ártico donde cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo. Su muerte ha supuesto un duro golpe para los rusos prodemocráticos, unos 400 de los cuales fueron detenidos por depositar flores y encender velas en su memoria en ciudades rusas.

Colaboradores de Navalni han afirmado que Putin ordenó su asesinato pocos días antes de un intercambio de prisioneros previsto, en el que él y dos ciudadanos estadounidenses iban a ser intercambiados por Vadim Krasikov, un asesino ruso que cumple cadena perpetua en Alemania.

La UE, que desde hace tiempo aplaude la lucha de Navalni por la democracia rusa, ha denunciado repetidamente al régimen de Putin por su represión sistemática de los críticos con el Gobierno en los años anteriores a la invasión de Ucrania.

Pero la muerte del opositor ha arrojado luz sobre la inutilidad de esos esfuerzos, ya que Putin ha seguido profundizando su autocracia.

Hay "decenas de millones" de rusos que se oponen a Putin

En Estrasburgo este miércoles, Navalnaia declaró al hemiciclo que hay "decenas de millones" de rusos que se oponen al Kremlin, pero que no pueden expresar su resistencia por miedo.

"No hay que perseguirlos", dijo, "al contrario, hay que trabajar con ellos, con nosotros", añadió.

Navalnaia ha prometido continuar la lucha de su marido y convertirse en el nuevo rostro de la asfixiada oposición rusa, ayudando a los prodemocráticos a plantar cara al régimen de Putin.

"Putin debe responder por lo que ha hecho a un país vecino y pacífico, y Putin debe responder por todo lo que le ha hecho a Alexéi. Mi marido nunca verá cómo será la hermosa Rusia del futuro. Pero nosotros debemos verlo, y yo lo haré", declaró Navalnaia ante el Parlamento Europeo.

La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, dijo que la "esperanza" que representaba Alexéi sigue "tan brillante como siempre". "Los pilares de la autocracia siempre se desmoronan bajo el peso de su propia corrupción y el deseo de la gente de vivir libremente", dijo Metsola.

Navalnaia confirmó que el funeral de su marido tendrá lugar el viernes por la tarde en el distrito de Maryino, en el sureste de Moscú. No está segura de si el funeral será pacífico, o si la Policía rusa estará presente para detener a los participantes, según dijo.