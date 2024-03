Mayor apoyo para recuperar a los menores ucranianos retenidos en Rusia

Se calcula que hay unos 19.500 menores en Rusia y los territorios ocupados.

PUBLICIDAD

El Parlamento Europeo y Ucrania piden un mayor esfuerzo para conseguir liberar a los menores ucranianos que siguen retenidos en Rusia y los territorios ocupados. Durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Valeriia Halych, una adolescente ucraniana, ha hablado con Euronews su estancia forzada de dos meses en Rusia.

Valeriia no fue secuestrada por las fuerzas rusas, sino enviada allí por su padre para poder continuar con sus estudios. Pero al poco tiempo quiso volver a casa. "Era terrible", explica Valeriia. "Los profesores trataban con dureza a los ucranianos en el colegio, el personal del colegio nos aislaba en grupos para controlarnos y nos intimidaban"., asegura la chica.

Valeriia intentó abandonar el internado un par de veces antes de poder escapar gracias a la ONG Voices of Children a quien su madre había pedido ayuda. Nunca se sintió segura en Rusia, pero el miedo continuó después. "Cuando volví a casa, unas chicas del colegio escribieron en las redes sociales y me amenazaron e insultaron", detalla.

Su situación no es única. La ONG Voices of Children cree que afecta a muchos de los menores que estan retenidos en Rusia. "Cuando los niños son deportados, están siendo adoctrinados y les lavan el cerebro con la propaganda rusa, por lo que se les niega cualquier acceso a cualquier tipo de medios de comunicación ucranianos, o cualquier tipo de noticias de Ucrania y están experimentando la negación total de la existencia de la nación ucraniana", apunta Andrii Chernousov, de Voices of Children.

El gobierno ucraniano cree que hay unos 19.500 niños desplazados por la fuerza. Sólo unos 400 han podido regresar a sus hogares.