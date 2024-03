Un sondeo exclusivo de Ipsos para Euronews muestra que los partidos no afiliados podrían tener un peso decisivo en la aritmética -y en los votos- del futuro Parlamento Europeo.

PUBLICIDAD

Los partidos que actualmente no están afiliados a ninguno de los siete grupos políticos de la Unión Europea obtendrán 68 de los 720 escaños del Parlamento Europeo en las elecciones de junio, según un nuevo sondeo de Euronews publicado ayer (19 de marzo).

Estos partidos, que proceden de todo el espectro político, podrían optar por sentarse en el grupo no inscrito del Parlamento -que acoge a miembros independientes y a miembros de partidos no afiliados- o unirse a una de las otras siete facciones establecidas.

Esto significa que las negociaciones entre bastidores sobre la pertenencia a un grupo podrían ser fundamentales para inclinar la balanza derecha-izquierda del recién elegido Parlamento Europeo.

Su considerable número de escaños, 19 más que los 49 que tienen actualmente, también significa que los no inscritos podrían tener una participación decisiva en votaciones clave sobre una amplia gama de legislación de la UE, desde el clima a la migración o la tecnología.

Los resultados proceden de un sondeo realizado por Ipsos, en exclusiva para Euronews, entre 26.000 personas de 18 países que representan el 96% de la población de la UE, el primero de este tipo realizado antes de la votación de junio.

¿Inclinación a la derecha?

Mientras que el actual grupo no inscrito del Parlamento está compuesto mayoritariamente por miembros de derechas, los sondeos de Euronews sugieren que los futuros diputados no inscritos estarían divididos ideológicamente casi a partes iguales entre la izquierda (33 miembros) y la derecha (28 miembros). Otros siete escaños podrían ir a parar a partidos centristas no afiliados o no clasificables.

Si los 28 miembros no afiliados de derechas optaran por unirse a alguna de las tres facciones de derechas -como el Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), de extrema derecha, o Identidad y Democracia (ID)-, una posible coalición de derechas podría obtener una escasa mayoría de 362 de los 720 eurodiputados.

Esto significaría que, por primera vez en su historia, una coalición de derechas que incluyera a la extrema derecha podría tomar las riendas del Parlamento.

Es el resultado del creciente apoyo a los partidos de extrema derecha en todos los rincones del continente, y se espera que los partidos de derecha radical ganen las elecciones en seis de los 27 Estados miembros de la UE, entre ellos Francia e Italia.

En la actualidad se negocia el ingreso en el grupo, y varios partidos han cambiado recientemente de adscripción. El partido francés de extrema derecha Reconquête! abandonó en febrero el grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID) para unirse al euroescéptico ECR.

También se plantean dudas sobre la afiliación del partido húngaro Fidesz -que actualmente no está afiliado, pero se rumorea que está en conversaciones para entrar en el ECR- y del italiano Fratelli d'Italia -el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la mayor fuerza emergente en ese grupo parlamentario-, que podría pasarse al PPE, de centro-derecha.

Sin embargo, si los 33 miembros de izquierdas no afiliados optan por unirse a un grupo como la Izquierda, los Verdes o los Socialistas, también podría reforzar ligeramente los números de los grupos a la izquierda del espectro, que se espera que pierdan terreno en la votación.

Entre estos partidos de izquierda se encuentran el Movimiento Cinco Estrellas italiano, que obtendría 16 escaños, y el Bündnis Sahra Wagenknecht alemán, una fuerza emergente en la política alemana, que obtendría 7 escaños.

¿Quiénes son los partidos no afiliados?

El Fidesz húngaro, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, es el mayor peso pesado de todos los partidos no afiliados, y se espera que obtenga 12 de los 21 escaños húngaros en las elecciones de junio.

El Fidesz abandonó el grupo de centro-derecha del PPE en 2021, justo cuando el grupo se disponía a expulsar a sus miembros del Fidesz tras años de tensiones por sus retrocesos en materia de democracia y Estado de Derecho.

El primer ministro Viktor Orbán durante un mitin electoral de su partido Fidesz en Szekesfehervar, Hungría, abril de 2018. Darko Vojinovic/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Desde entonces, Orbán ha consolidado el dominio de su partido en la política húngara y se ha labrado una reputación notoria en Bruselas por su disposición a utilizar su poder de veto para desbaratar las decisiones de la UE en política exterior, incluidos los recientes intentos de bloquear el paquete de ayuda de 50.000 millones de euros de la UE a Ucrania.

Las políticas de su partido son compatibles con las del euroescéptico ECR, y corren rumores de que los legisladores del Fidesz podrían sentarse con la facción en el Parlamento Europeo después de junio.

Pero al aceptar a Fidesz, ECR reduciría considerablemente sus perspectivas de forjar nuevas alianzas con el grupo más moderado del PPE, la mayor de las facciones del Parlamento. Por tanto, dar la bienvenida a Fidesz podría impedirle hacerse un hueco en la elaboración de las políticas de la UE en Bruselas.

PUBLICIDAD

Aunque el PPE se ha mostrado abiertamente dispuesto a cooperar con el ECR, ha trazado una línea roja respecto a los partidos que socavan el Estado de Derecho o simpatizan con Vladimir Putin. El nefasto historial de Orbán en materia de Estado de Derecho y sus llamamientos a Ucrania para negociar la paz con Putin significan que una posible colaboración entre el ECR y el PPE se vendría abajo en caso de que sus legisladores del Fidesz se unieran al ECR.

Otro partido emergente no afiliado actualmente a ninguno de los grupos políticos europeos es el alemán Bündnis Sahra Wagenknecht, creado por la antigua líder del partido alemán Die Linke (La Izquierda).

Aunque su partido está clasificado como una facción populista de izquierdas, Wagenknecht defiende la línea dura de la extrema derecha en materia de inmigración en un intento de atraer a los votantes frustrados con la política dominante.

Gesto de los políticos alemanes durante la conferencia de fundación del nuevo partido Wagenknecht, en Berlín, el 27 de enero de 2024. Kay Nietfeld/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Según el sondeo de Euronews realizado por Ipsos, su partido quedaría quinto en Alemania, con un 7% de los votos.

El Movimento 5 Stelle (Movimiento 5 Estrellas), partido del ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, también va camino de obtener 16 escaños. Si el partido logra unirse al partido de izquierdas de los Verdes, como ya ha intentado en el pasado, los 16 eurodiputados previstos podrían cambiar significativamente la aritmética electoral.