The Cube: Fumar no ayuda a adelgazar

No, fumar no mantiene delgado al fumador. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Copenhague ha desacreditado el mito frecuentemente citado de que fumar le ayudará a no ganar peso.

Fumar aumenta la grasa abdominal

En cambio, el estudio, que analizó a un millón y medio de europeos que fumaban, encontró que fumar en realidad aumenta la grasa abdominal. Echemos un vistazo más de cerca a por qué.

Está bastante bien documentado que cuando las personas dejan de fumar, sus cuerpos comienzan a quemar calorías a un ritmo más lento que antes, lo que hace que ganen peso.

Sin embargo, el estudio sugiere que seguir fumando no necesariamente lo mantendrá más delgado y refuerza que fumar aumenta la grasa abdominal, particularmente la grasa visceral.

Riesgos de enfermedades graves

Se trata de la grasa no saludable que se encuentra en lo profundo del abdomen y que está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares y demencia.

Los investigadores llegaron a esta conclusión observando datos genéticos sobre el tabaquismo y la obesidad abdominal, teniendo en cuenta factores como el consumo de alcohol y el nivel socioeconómico, para asegurarse de que cualquier vínculo entre el tabaquismo y la grasa abdominal estuviera directamente relacionado con el tabaquismo y no con otras influencias.

Efecto demostrado entre fumar y aumento de grasa abdominal

El programa 'The Cube' de 'Euronews' habló con el autor principal del estudio para explicar los resultados, Germán D. Carrasquilla, profesor de la Universidad de Copenhague.

"Nuestro estudio refutó la noción simplista de que fumar se relaciona con la pérdida de peso general al resaltar el efecto causal entre fumar y la deposición de grasa abdominal", dice el autor.

Estos hallazgos desafían la idea errónea común de que fumar conduce universalmente a la pérdida de peso, enfatizando que los riesgos para la salud asociados con fumar, incluido un mayor riesgo de adiposidad abdominal o grasa abdominal.

Fumar aumenta esta problemática grasa interna, que es un factor de riesgo para muchas enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunas afecciones metabólicas. Germán D. Carrasquilla Profesor de la Universidad de Copenhague

El estudio se basó en análisis genéticos de otro estudio que analizó a 1,2 millones de personas que comenzaron a fumar y más de 450 mil fumadores durante toda su vida, así como en estudios sobre la distribución de la grasa corporal que incluyeron a más de seiscientas mil personas".

Dejar de fumar acumula beneficios para la salud

Para el doctor Carrasquilla "Es importante señalar que dejar de fumar tiene numerosos beneficios para la salud más allá de los posibles cambios en la distribución de la grasa corporal. Así que no se trata sólo de la grasa corporal, en el abdomen.

Este estudio refuerza el conjunto de investigaciones anteriores, ya que todos sabemos que fumar es malo. Por lo tanto, las personas que podrían tener miedo de dejar de fumar debido al aumento de peso podrían encontrar estos hallazgos motivadores para dejar de fumar.

Porque fumar aumenta esta problemática grasa interna, que es un factor de riesgo para muchas enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunas afecciones metabólicas.