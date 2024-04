Por Euronews

El presidente serbio se disculpa por sus comentarios iniciales pero reitera el insulto tras matizar que no se refería a la ciudadanía sino a la política de Eslovenia hacia su país. La jefa de la diplomacia eslovena pida explicaciones.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, se disculpó por llamar "repugnantes" a los eslovenos y matizó que se refería a los políticos del país y no a su pueblo.

Vucic dijo el miércoles en los márgenes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que su reacción obedeció a lo que consideró como actitudes antiserbias.

Vucic atacó a Eslovenia, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, acusándola de involucrarse en un supuesto "montaje" con Estados Unidos y Suiza para permitir que la delegación de Kósovo llevara a la sesión a supervivientes de violaciones cometidas durante la guerra de 1998-1999.

"Pienso lo mejor de los eslovenos como pueblo. Tengo muchos amigos, tengo familia en Eslovenia", dijo Vucic. "Les pido disculpas si he ofendido a alguien, y quiero pedir disculpas a toda la ciudadanía de Eslovenia, pero al mismo tiempo digo que no me disculparé con los políticos eslovenos, porque llevan una política repugnante hacia Serbia", sentenció.

Eslovenia pide explicaciones diplomáticas a Serbia

La ministra de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Tanja Fajon, ha convocado al encargado de negocios de Serbia en Liubliana para conversar sobre el comentario de Vucic.

"Pedimos una explicación, una disculpa. Este no es en el espíritu de unas relaciones amistosas y de buena vecindad, ni siquiera de un debate público. De hecho esas palabras tampoco son ciertas, y no puedo imaginar cómo podemos cooperar bien si alguien usa términos tan ofensivos y si, de hecho, insulta a toda la nación", dijo Fajon.

Los dos países formaban parte de la antigua Yugoslavia y sus relaciones han pasado por momentos de tensión desde que Eslovenia obtuvo su independencia en 1991.