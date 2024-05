Los aspirantes a las elecciones europeas de junio están dando el salto a TikTok en un intento por influir en los votantes jóvenes, a pesar de los problemas de seguridad y desinformación que afectan a la aplicación.

La plataforma, de propiedad china, cuenta con unos 142 millones de usuarios en la UE, en su mayoría jóvenes europeos, lo que la convierte en un territorio crucial para la campaña de quienes buscan el voto juvenil.

Sin embargo, algunos candidatos rechazan intencionadamente la plataforma, ante la preocupación de que el Gobierno chino pueda espiar datos confidenciales y de que la desinformación pueda sesgar la votación.

Ursula von der Leyen, la principal candidata del Partido Popular Europeo, de centro-derecha, renunciará a TikTok en el período previo a la votación, según confirmó su equipo de campaña el viernes pasado, en una medida diseñada para mantener la postura cada vez más agresiva de su Ejecutivo en la plataforma.

El lunes por la noche, von der Leyen, que actualmente hace malabares con las dos funciones de hacer campaña sin dejar de ser la jefa de la Comisión Europea, también se negó a descartar una posible prohibición general de TikTok en la UE si permanece al frente del Ejecutivo.

Cuando se le preguntó durante un debate entre los principales candidatos en Maastricht: Si podía seguir el ejemplo de los Estados Unidos, donde el presidente Biden ha firmado un proyecto de ley, que podría hacer que TikTok fuera ilegal, von der Leyen dijo: "No está excluido". "Sabemos exactamente el peligro de TikTok", añadió.

De los diez principales candidatos oficiales en el llamado proceso de los 'Spitzenkandidaten', solo dos —Terry Reintke, de los Verdes, y Marie-Agnes Strack-Zimmerman, de los liberales— están haciendo campaña activamente en TikTok.

Sin embargo, evitar la plataforma para compartir vídeos podría tener un coste electoral, ya que los partidos marginales, sobre todo los de extrema derecha, cosechan seguidores y posibles votantes con contenidos personales y políticos.

Cuando la política choca con la política

A finales de febrero, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicó su primer TikTok, exactamente un año después de que su institución prohibiera la aplicación en los dispositivos de trabajo de los empleados.

En su perfil, se puede ver a Metsola preparandogofres belgas, imitando una canción de Taylor Swift y promocionando Twistees, un icónico aperitivo de marca maltesa.

En una entrevista concedida a Euronews la semana pasada, Metsola justificó su decisión de ir en contra de sus propias normas: "Había que tomar una decisión: ir a la red social (...) o no".

"Cuatro países votarán a los 16 años, un país votará a los 17", añadió. "Lo que no quiero es que esos jóvenes obtengan sus noticias posiblemente de fuentes de propaganda o desinformación. Así que les dijimos: pongámonos manos a la obra y esperemos que, una vez que los menores lean el texto, reciban algo que diga: "Oh, me gusta esto, voy a votar".

Gabriele Bischoff, un eurodiputado alemán de los Socialistas y Demócratas de izquierda que se presenta a la reelección, también dio el paso por miedo a dejar que los contendientes de extrema derecha ocuparan el espacio en TikTok.

"Hacía mucho tiempo que no lo hacía (con TikTok), pero luego me di cuenta de cómo los partidos de derecha lo utilizan e inundan las redes sociales", dijo a 'Euronews', añadiendo que utiliza un dispositivo diferente para publicar sus vídeos y evitar posibles casos de vigilancia o robo de datos.

La eurodiputada de los Verdes, Tilly Metz, también en TikTok, está de acuerdo: "Si realmente queremos dirigirnos también a los más jóvenes, creo que no podemos dejar que los partidos de extrema derecha estén en TikTok mientras decimos, con cierta arrogancia, que no, no me gusta TikTok", dijo a 'Euronews' en un debate electoral a principios de este mes.

"En realidad se trata de cómo nos dirigimos a los jóvenes y de cómo nos acercamos a ellos, y de cómo les damos también la posibilidad de reaccionar", añadió Metz.

Sin embargo, otros, como von der Leyen, evitan intencionadamente la plataforma en una clara señal de desafío contra China, en medio de crecientes acusaciones de interferencia china en el Parlamento Europeo y mientras el bloque aplica su nuevo reglamento digital para mantener a TikTok bajo control.

Raphaël Glucksmann, que encabeza la lista del Partido Socialista Francés, dijo a principios de este mes al canal de televisión francés France 2 que había renunciado a TikTok, que tenía 60.000 seguidores, por su postura sobre China: "Es una cuestión de coherencia", dijo, "esta red social es una bomba (de dinero) para dar servicio al Partido Comunista de China".

Mientras tanto, algunos de sus rivales franceses han dominado hábilmente el arte de TikTok para consolidar su popularidad. Jordan Bardella, el joven protegido de Marine le Pen y principal candidato del partido ultraderechista Agrupación Nacional, ha conquistado TikTok.

@jordanbardella Madame von der Leyen, vos politiques insensées plongent nos peuples dans la détresse, face à des urgences que l’on croyait d’un autre temps. Il n’est pas loin le moment où ils vous demanderont, avec la sévérité d’un juge devant le coupable : qu’avez-vous fait du rêve européen ? ♬ son original - Jordan Bardella

Bardella tiene la impresionante cantidad de 1,2 millones de seguidores en la plataforma, lo que lo convierte, con diferencia, en el diputado al Parlamento Europeo con más seguidores en la plataforma. Su contenido abarca desde apariciones públicas ordenando un "croque monsieur" en su Francia natal hasta discursos denunciando a la Comisión de von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

¿El reloj corre en TikTok?

A pesar de que la plataforma es una herramienta clave para las candidaturas y de que el propio Parlamento Europeo dispone de herramientas para hacer campaña, Bruselas está aumentando la presión sobre TikTok.

A principios de este mes, TikTok fue presionada para que suspendiera en Francia y España una versión Lite derivada de su aplicación basada en recompensas por visualización, después de que la Comisión de von der Leyen iniciara una investigación formal por temor a dañar la salud mental de los menores en virtud de la llamada Ley de Servicios Digitales (DSA).

Es la segunda investigación abierta sobre TikTok en el marco de la DSA, el nuevo reglamento digital de la UE que podría hacer que las plataformas reciban fuertes multas o se enfrenten a suspensiones temporales.

También se ha pedido a la plataforma que intensifique su lucha contra la desinformación antes de las elecciones de junio.

En la Alemania natal de von der Leyen, algunos diputados también han pedido una postura más dura con respecto a TikTok, incluida una posible prohibición general, por motivos de seguridad.

El servicio de portavoces del Parlamento Europeo dijo a 'Euronews' en un comunicado que su presencia en TikTok tenía por objeto promover "contenido fiable relacionado con el Parlamento, su trabajo e impacto" y "responder al contenido destinado a difundir desinformación" contra la institución.

"Millones de ciudadanos jóvenes, muchos de los cuales podrían ser los primeros votantes, utilizan esta plataforma para obtener información sobre los temas que les interesan. Prevenir las narrativas de desinformación (...) es fundamental para aumentar la resiliencia de la sociedad y, lo que es aún más importante, unos meses antes de las elecciones europeas", añade el comunicado.