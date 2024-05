Por Euronews

El Gobierno irlandés va a cambiar la legislación en las próximas semanas, lo que le proporcionará autoridad legal para devolver a los inmigrantes ilegales al Reino Unido.

PUBLICIDAD

Las manifestaciones se han sucedido recientemente en Dublín cuando los organismos gubernamentales se movilizaron para desalojar campamentos improvisados con tiendas de campaña en las que se alojaban solicitantes de asilo. Después de muchas semanas de condiciones antihigiénicas, la zona alrededor de la oficina de Protección Internacional en la capital irlandesa fue despejada, para alegría de los ciudadanos locales.

Sin embargo, la actuación de los organismos del Estado irlandés hizo que los solicitantes de asilo se trasladaran apenas 200 metros más allá del lugar, al espacio próximo a un canal de la urbe, debido a la escasez de alojamiento. La afluencia de personas procedentes del Reino Unido que buscan refugio en la República de Irlanda se ha visto agravada por el hecho de que Irlanda tiene una frontera abierta con Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido.

Abandonar el Reino Unido y viajar a Irlanda para evitar ser deportado a Ruanda

Khyber, ciudadano procedente de Afganistán, afirma que está en Dublín "por miedo a que, si reside en el Reino Unido, le deporten a Ruanda".

PIE DE FOTO @49 segs: «Khyber» de Afganistán.

"En el Reino Unido hay... se suponía que iba a quedarme en el Reino Unido, pero había un plan para Ruanda... Es un problema que resulta muy difícil de aceptar para los inmigrantes, y que es temible para todos los solicitantes de asilo. Así que, simplemente, vine a Irlanda para quedarme aquí", declara Khyber.

El afgano indica que las autoridades irlandesas le han dicho que, de momento, no hay alojamiento en Dublín. Esto significa que él y otros ciudadanos tendrán que seguir viviendo en tiendas de campaña, sin comida ni servicios sanitarios adecuados. "Nos dicen que, de momento, no tenemos alojamiento. Así que, nos limitaremos a esperar. No sabemos cuándo nos lo proporcionarán. Por el momento, nos quedamos en las tiendas".

El Gobierno irlandés va a cambiar la legislación en las próximas semanas, lo que le proporcionará autoridad legal para devolver a los inmigrantes ilegales al Reino Unido. Sin embargo, un miembro del Parlamento irlandés, y abogado cualificado, afirma que cualquier modificación en la ley no supondrá, en última instancia, ningún cambio.

PIE DE FOTO @ 1' 53 segs: Michael McNamara TD, diputado irlandés y abogado.

"Resulta totalmente intrascendente en unas circunstancias en las que el Reino Unido señala que no acogerá a personas, a menos que Francia también acoja a personas procedentes del Reino Unido. Ciertamente, es factible arreglar los fallos en la legislación que fueron identificados por el Tribunal Superior irlandés, pero es irrelevante si nadie va a ser trasladado, que es la situación actual".

Escasez de plazas para alojar a los demandantes de asilo

Existe una grave escasez de alojamiento en Dublín, y los solicitantes disponen de libertad para salir de Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y llegar a la República de Irlanda, Estado miembro de la UE. El Gobierno irlandés está empezando a pagar caro por insistir en una 'frontera abierta', un principio que luchó por mantener como parte de las conversaciones del Brexit con las autoridades británicas.

"El primer ministro irlandés señaló que escenas como las que se han visto en los últimos días en Dublín no volverían a repetirse, pero no ha sido cierto. El problema para el Gobierno irlandés, ahora, es que una vez que estas tiendas sean desalojadas y estos refugiados sean alojados, la próxima afluencia de solicitantes de asilo se producirá en apenas 24 horas. Este pareceun problema que no tiene visos de desaparecer", concluye el corresponsal de Euronews en Dublín, Ken Murray.