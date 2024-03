Por Ken Murray

Los refugiados recién llegados a Dublín se han visto obligados a vivir en tiendas de campaña sin agua corriente, electricidad ni saneamiento. El Gobierno irlandés ha sido acusado de tratarlos de forma inhumana y degradante.

La semana pasada, decenas de solicitantes de asilo se vieron obligados a dormir fuera de la Oficina de Protección Internacional en Dublín por la falta de alojamiento. Los refugiados durmieron en tiendas de campaña sin electricidad, agua corriente ni saneamiento.

Su situación ha creado en sí misma una crisis humanitaria en las calles de la capital irlandesa, lo que ha provocado una ola de críticas al Gobierno del país por su trato "inhumano" y "degradante" de los solicitantes de asilo.

Jed, un refugiado de Jordania, hablando a través de un intérprete, dijo a 'Euronews' que las condiciones han sido terribles en las últimas semanas. "La situación [aquí] era muy mala, no había ningún servicio, no hay baños, no hay duchas, estuvieron una semana sin ducharse, no tienen idea de qué hacer, estaba lloviendo, la lluvia entraba en las tiendas de campaña y hacía mucho frío", afirmó.

La oposición acusa al Gobierno de crear una "guerra cultural"

El Gobierno irlandés trasladó a algunos de los que vivían en tiendas de campaña a alojamientos alternativos. Sin embargo, la forma en que se trata a los solicitantes de asilo en Irlanda ha enfurecido a los miembros de la oposición en el Parlamento irlandés, que acusan al Gobierno de crear una guerra cultural.

"Entre el abandono, las propiedades vacías, los precios excesivos, la falta de construcción de suficientes viviendas sociales, la falta de viviendas asequibles para los jóvenes que trabajan y quieren comprar su propia propiedad, ellos (el Gobierno) han hecho un lío absoluto y lo están agravando creando una guerra cultural entre refugiados e irlandeses sin hogar", dijo Bríd Smith, miembro del Parlamento irlandés.

Algunos irlandeses ven con malos ojos el trato de los solicitantes de asilo, pero por otro motivo. En la calle, un hombre se nos ha acercado para expresar su enfado con el Ejecutivo irlandés y acusa al Estado de tratar mejor a los solicitantes de asilo que a los 14.000 irlandeses que viven en la calle.

"Estos son inmigrantes ilegales que buscan alojamiento gratuito en Irlanda, ¿qué pasa con los irlandeses sin hogar? No, no les importan las personas sin hogar", dijo.

La mentalidad ha cambiado en Irlanda

El Gobierno irlandés dice que está haciendo todo lo posible para albergar a los solicitantes de asilo con el alojamiento disponible, pero muchos observadores creen que el trato que reciben los refugiados es una prueba de que los días de una Irlanda abiertaestán llegando a su fin.

Existe una sensación cada vez mayor de que las escenas inhumanas presenciadas aquí en las últimas semanas pueden ser parte de un mensaje del Gobierno irlandés y ese mensaje es; Si la gente está pensando en venir a Irlanda y buscar refugio, entonces tal vez deberían considerar ir a otro lugar.