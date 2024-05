El Partido Popular español apuesta por los jóvenes y por llevar a Europa la oposición a la amnistía de Pedro Sánchez a Puigdemont, pero la crisis diplomática entre Argentina y España eclipsó la presentación de su programa electoral para la UE.

El Partido Popular (PP) presentó en Madrid su programa electoral para las próximas elecciones europeas, que la formación plantea como una segunda vuelta de las elecciones generales del pasado 23 de julio y un plebiscito contra el gobierno de Pedro Sánchez.

"Hemos liderado la defensa del Estado de Derecho en Europa y denunciado sistemáticamente la infame amnistía de Sánchez y Puigdemont", declaró Dolors Montserrat, candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo durante el acto de presentación de campaña.

"El próximo 9 de junio España se consolidará en Europa gracias a una mayoría de personas que siguen creyendo que la libertad, la igualdad y la unidad están por encima del manoseo de las instituciones y el coqueteo con el nacionalismo para beneficio de unos pocos. Esa respuesta tiene un nombre: Partido Popular", añadió la europarlamentaria Dolors Montserrat.

¿Cómo es el programa electoral de Dolors Montserrat?

La candidata popular explicó las líneas de su programa electoral, con propuestas en áreas de economía, políticas sociales, mejora democrática y el papel geo-político de Europa en el mundo, y con una especial atención al electorado más joven.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su intervención en el acto para anunciar un proyecto para "eximir a los jóvenes profesionales de pagar impuestos durante los primeros años de sus carreras" y nuevas medidas para este segmento del electorado financiadas con fondos Europeos.

Feijóo prometió hacer del programa el eje de la campaña electoral, aunque reconoció que a menudo un "documento como éste queda eclipsado por las maniobras políticas, por el humo y el ruido", dijo.

"Yo quiero aprovechar esta ocasión para revelarnos contra eso", añadió. "Así que adelanto que este documento será desgranado a lo largo de nuestra campaña, porque nuestro programa es nuestra campaña".

Atrapado en el fuego cruzado entre Sánchez y Milei

Sin embargo, las aspiraciones del PP de hacer del programa electoral el eje de su campaña se vieron frustradas por la crisis diplomática desatada por las palabras del presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, durante un acto de Vox que reunió en Madrid a la extrema derecha global el pasado fin de semana.

Milei tachó de "corrupta" a la mujer del presidente Pedro Sánchez y el Ejecutivo español en respuesta llamó a la embajadora española en Buenos Aires a consultas y pidió explicaciones al representante de Exteriores argentino en Madrid.

El presidente de Argentina se niega a pedir disculpas al considerar que fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien comenzó la disputa al sugerir que consumía "sustancias".

Feijóo abordó este asunto, afirmando que le parece "lamentable" que los intereses de 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos "sean rehenes de una determinada forma de hacer política".

"Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí desde luego no me representa en ningún caso, porque lo que ha hecho Milei es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contratodo el mundo que no piensa igual que él", añadió el líder del PP.

Una campaña electoral de "propuestas"

Feijóo defendió su programa electoral frente a quienes piden el voto -dijo- como "hooligans en base a proclamas, propagandas y muros", y reivindicó la moderación frente a la escalada verbal entre Milei y Pedro Sanchez.

Pero lo cierto es que el Partido Popular se ha visto atrapado entre el fuego cruzado entre Pedro Sánchez y Javier Milei y ha trastocado el inicio de la campaña electoral de los populares a las elecciones europeas.

La crisis diplomática entre España y Argentina sitúa el relato donde quieren sus adversarios políticos. Por un lado, la demostración de fuerza del partido de extrema de Vox en su mitin del pasado fin de semana y su enfrentamiento directo con Sánchez muestran que la formación de Santiago Abascal está dispuesta a disputar al PP el liderazgo contra el 'Sanchismo'.

Por otro, Pedro Sánchez ha situado al PSOE como el muro de contención en Europa de lo que él llama la "internacional ultraderechista", a la que a su juicio contribuyen los conservadores con su tibieza.

El presidente del Partido Popular volvió a llamar este martes a responder "cívicamente a los desmanes del Gobierno y apostar por otra manera de hacer política" y apostó por "una campaña de propuestas, ideas y programas y no de montajes que pongan en peligro las inversiones en Argentina".