En Tourcoing, el candidato del CCN se retiró de la carrera para bloquear a la extrema derecha. Los electores tendrán que elegir entre Gérald Darmanin y el RN en la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

¿Deben mantener su candidatura o retirarse para cerrar el paso a la extrema derecha? Este es el dilema al que se enfrentan los candidatos cualificados que quedaron terceros en la primera vuelta de las elecciones legislativas.

En la décima circunscripción de Nord, que incluye parte de la ciudad de Tourcoing, el candidato macronista y Ministro del Interior, Gérald Darmanin, se impuso por poco en la primera vuelta, con el 36% de los votos. Le siguió de cerca el candidato de la Agrupación Nacional, Bastien Verbrugghe, que obtuvo el 34% de los votos.

Leslie Mortreux, candidata del Nuevo Frente Popular (NFP), quedó tercera con el 24% de los votos, habiendo obtenido el 12,5% de los sufragios necesarios para pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, decidió retirarse para bloquear la Asamblea Nacional.

Bloqueo de la RN

El candidato de la 'Révolution écologique pour le vivant' (REV) (Revolución Ecológica por la Vida) habló de una elección difícil.

"Hay que reconocer que Gérald Darmanin no es un macronista como los demás. A pesar de ello, no podía mirar a los electores a los ojos y decirles que no había hecho todo lo posible para impedir la entrada del Frente Nacional", declaró a 'Euronews' el candidato de LFI-REV.

Una decisión aplaudida por el responsable de la sección Tourcoing del Partido Socialista.

"Es una decisión coherente que está en línea con las recomendaciones nacionales, pero también con las convicciones del electorado de izquierdas, que en su historia siempre ha bloqueado la manifestación nacional", asegura a 'Euronews' Ali Laazaoui, responsable de la sección del Partido Socialista en Tourcoing.

Electores divididos

Sobre el terreno, los electores tienen sentimientos encontradosante la segunda vuelta. Algunos están a favor de que los candidatos que ocupan el tercer puesto se retiren para cerrar el paso a la extrema derecha.

"Si se presentan, es seguro que ganará Agrupación Nacional. Así que es mejor intentar dar el voto a Darmanin", dijo un votante de izquierdas.

"En la primera vuelta voté a la izquierda para frenar al 'Rassemblement National', pero para la segunda estoy dudando si votar a Darmanin", explica Adam, de 19 años, trabajador a tiempo parcial en Mister Cook. Aunque no quiere dejar pasar a la extrema derecha, sí quiere analizar los programas antes de depositar su papeleta en la urna.

"Creo que tienen miedo de la RN. Tienen miedo e intentan defenderse, pero en cualquier caso no lo conseguirán", dice un votante de la Agrupación Nacional de 18 años, mozo de cuadra, que está seguro de que la RN obtendrá la mayoría en la Asamblea.

Cansados de que se les pida votar "contra" la RN, en lugar de "por" un candidato que comparta sus convicciones, otros electores se muestran reacios a dar su voto a Gérald Darmanin, algunas de cuyas posturas pueden haber ofendido a los votantes de izquierda.

"Realmente tenemos la impresión de estar en un grupo político en el que es un juego entre ellos y nosotros tenemos la impresión de estar fuera del juego. ¿A quién se le pregunta si estos acuerdos políticos son buenos? Basta con decir que estamos estorbando. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir estorbando?", se preguntaba Saliame Khéloufi, actriz, visiblemente emocionada.

89 resultados triangulares de 306

Tras la victoria de la Agrupación Nacional en las elecciones europeas, el Presidente Emmanuel Macron convocó elecciones legislativas anticipadas para renovar la Asamblea Nacional.

A nivel nacional, la Agrupación Nacional quedó primera en la primera vuelta de las elecciones legislativas con el 33,20% de los votos. El Nuevo Frente Popular quedó segundo con el 28,27% de los votos, seguido del partido de mayoría presidencial 'Ensemble', con el 21,73%.

La alta participación en la primera vuelta (66,7%) aumentó matemáticamente el número de posibles contiendas triangulares, una configuración en la que tres candidatos con más del 12,5% de los votos se clasifican para la segunda vuelta.

Ante el resultado histórico de la RN, el Nuevo Frente Popular y 'Ensemble' llamaron a un aluvión contra la Rassemblement national. Para evitar cualquier dispersión de votos, se pidió a los candidatos que quedaron en tercer lugar que retiraran su candidatura.

Entre las dos vueltas se retiraron 224 candidatos cualificados. Por consiguiente, de los 306 tripartitos posibles en la segunda vuelta, sólo 89 tendrán lugar realmente.

PUBLICIDAD

¿Será suficiente para impedir que la Agrupación Nacional obtenga la mayoría en la Asamblea? Resultados del 7 de julio.