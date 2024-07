El mejor ataque contra la mejor defensa. La historia dice que cada vez que España y Francia se han enfrentado en una eliminatoria de la Eurocopa, el ganador se ha proclamado campeón. ¿Se repetirá? Aquí están las apuestas y los récords en juego antes del saque inicial de las 21:00 en Múnich.

La Eurocopa 2024 ofrece otro duelo épico el martes, cuando España y Francia se enfrenten en Múnich a las 21:00 horas por un puesto en la final.

La marcha hacia Berlín enfrenta a la mejor defensa de la Eurocopa 2024 con el mejor ataque. España ha marcado 11 goles, más que nadie, mientras que Francia sólo ha encajado uno en cinco partidos. Los españoles deberían ser los favoritos, ya que llegan a Múnich tras vencer a todos los equipos que encuentran en su camino.

Quedaron primeros en un grupo a muerte con Italia y Croacia, y luego se impusieron a Alemania por 2-1 en unos cuartos de final a última hora, empañados sin embargo por la polémica de los penaltis en contra de los anfitriones.

Francia no ha sido tan convincente. No consiguió marcar ni un solo gol en jugada abierta en todo el torneo, ganó los octavos de final contra Bélgica gracias a un gol en propia meta, y luego recurrió a una dramática tanda de penales para deshacerse de la Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿Quién tiene el mejor registro histórico?

Los enfrentamientos entre Francia y España siempre han resultado decisivos en la historia de las Eurocopas.

Cada vez que los dos equipos se enfrentaron en una eliminatoria, el vencedor pasó a levantar el trofeo. Ya ocurrió en 1984 (Francia), 2000 (Francia) y 2012 (España).

En general, Francia tiene un mejor registro en los grandes torneos, incluido el Mundial, con tres victorias frente a una de España y un empate.

El portero español Luis Arconada no puede detener un gol chutado por el francés Michel Platini durante el partido Francia-España de la final de la Eurocopa 1984. AP

Expertos, casas de apuestas y algoritmos (con cautela) sitúan a España por delante

España tiene una ligera ventaja sobre Francia. Con una racha de cinco victorias consecutivas, el mayor número de goles a favor y sólo dos en contra, nada parece capaz de detener al equipo de De La Fuente. Los problemas goleadores y la falta de brillo de Francia también apuntan en esa dirección.

Pero los problemas ocasionales de España para transformar la posesión en goles podrían resultar problemáticos, sobre todo contra un equipo experimentado y sólido defensivamente como Francia, que además puede contar con la velocidad de Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Eduardo Camaving para abrir espacios a la contra.

El español Mikel Merino marca el segundo gol de su equipo durante un partido de cuartos de final entre Alemania y España en la Eurocopa 2024, Alemania, AP/Ariel Schalit

La mayoría de los pronósticos así lo reflejan, ya que España sigue siendo favorita, pero no por un margen abrumador. Asimismo, la predicción de Google sitúa a España por delante con un 36% de posibilidades de ganar frente al 31% de Francia, con un 33% de posibilidades de empate en los 90 minutos.

El algoritmo de Opta pronostica aún más incertidumbre. España tiene un 49,7% de posibilidades de llegar a la final frente al 50,21% de Francia, en el cara a cara. Otro factor que apunta a la incertidumbre es que España jugará sin Pedri, lesionado, y Carvajal, sancionado.

Fofana rebate las críticas, Cucurella advierte de la velocidad de Francia

Marc Cucurella ha sido uno de los mejores jugadores de España en la Eurocopa 2024, corriendo la friolera de 44 kilómetros por la banda con una velocidad punta de más de 33 km/h.

No obstante, el lateral izquierdo del Chelsea asegura que contener a los mejores velocistas de Francia no será tarea fácil.

"Tienen jugadores muy rápidos en la delantera. Quieren explotar eso, y creo que el partido consistirá en estar muy concentrados durante 90 minutos o lo que dure el partido".

"Creo que si estamos atentos en eso. Si recuperamos el balón rápidamente cuando lo perdemos, entonces creo que tenemos una buena oportunidad", declaró el domingo.

Theo Hernández, de Francia, celebra tras marcar el último penalti con el portero francés Mike Maignan tras el partido de cuartos de final entre Portugal y Francia. AP Photo

En el bando francés, Youssouf Fofana respondió a las críticas recibidas por el equipo diciendo: "No me importan".

También hizo un llamamiento a todos los medios de comunicación franceses para que apoyen a Les Bleus. "Al final, somos semifinalistas después de que el nivel de Kylian [Mbappé] y Antoine [Griezmann] nos haya bastado para llegar a semifinales".

"No sé por qué íbamos a buscar ese 'plus' ahora que estamos entre los últimos cuatro, y ahora tenemos que ir todos juntos, incluidos los medios de comunicación especialmente los franceses, en la dirección correcta para levantar este trofeo, y no decir que un chico está rindiendo por debajo de lo esperado o que el estilo de juego no es bonito porque al final es suficiente."

Récords en juego: Cuarto título de la Eurocopa y racha de victorias más larga

Una victoria pondría a España a centímetros de su cuarto título europeo, para convertirse en la selección más laureada de la historia de la Eurocopa. Actualmente comparte el récord con Alemania, con tres copas cada una.

Si España vence a Francia, se convertirá además en el primer equipo que gana seis partidos consecutivos en una misma Eurocopa.

Por su parte, Francia, al eliminar a los españoles, podría aspirar a su tercer título europeo, para convertirse en la nación más laureada junto con España y Alemania.