El nuevo grupo, llamado Europa de las Naciones Soberanas, se convierte inmediatamente en la fuerza más radical de la derecha en el Parlamento Europeo.

PUBLICIDAD

Se ha constituido un nuevo grupo de extrema derecha en el Parlamento Europeo bajo el nombre de "Europa de las Naciones Soberanas" (ESN), que reúne a partidos polémicos que hasta hoy carecían de afiliación política debido al carácter radical de sus ideas.

La formación engloba a 25 eurodiputados de ocho Estados miembros, suficientes para establecer un grupo formal en el hemiciclo y evitar la categoría de no inscritos, que reduce mucho la relevancia y el tiempo de palabra de los legisladores.

Su composición y nombre se anunciaron el miércoles por la tarde tras una reunión constitutiva en Bruselas, poniendo fin a días de crecientes especulaciones. La noticia llega apenas dos días después de la aparición de Patriotas por Europa, de Viktor Orbán, y consolida la reconfiguración de las fuerzas de extrema derecha tras las elecciones de junio.

A pesar de su naturaleza variada, los ocho partidos de ESN están unidos por una oposición a la gestión de la migración, el Pacto Verde, el progresismo social y la ayuda militar a Ucrania, lo que les sitúa en rumbo de colisión con la corriente dominante.

Además, todos ellos impugnan el proyecto de integración europea, en virtud del cual los países delegan parte de sus competencias en instituciones supranacionales para construir una unión política y económica. De ahí la prominencia del término "soberanía" en el título.

La Europa de las Naciones Soberanas está formada por:

Alternativa para Alemania (AfD): 14 eurodiputados

Confederación Polaca: 3 eurodiputados

Renacimiento de Bulgaria: 3 eurodiputados

Reconquête de Francia: 1 eurodiputado

República Eslovaca: 1 eurodiputado

Libertad y Democracia Directa (SPD) de Chequia: 1 EURODIPUTADO

Movimiento Nuestra Patria de Hungría: 1 EURODIPUTADO

Unión del Pueblo y la Justicia de Lituania: 1 eurodiputado

¿Quién es quién en el nuevo grupo?

La principal voz del grupo es AfD, que domina más de la mitad de los escaños de Europa de las Naciones Soberanas. Uno de sus legisladores, René Aust, ha sido nombrado copresidente. Stanisław Tyszka, de Confedeation, es el otro copresidente.

"Nos hemos reunido porque compartimos el objetivo de influir significativamente en el futuro político de Europa mediante una acción decisiva y una planificación estratégica. Esto sólo puede lograrse colectivamente, como demuestra la historia europea. Siempre han ejercido influencia quienes han tenido el valor de organizarse y actuar estratégicamente", afirmó Aust.

"Elegimos este camino no porque sea fácil, sino porque es necesario para hacer realidad nuestra visión compartida de una Europa de las Patrias fuerte, unida y con visión de futuro". La AfD, uno de los partidos de extrema derecha más conocidos de Europa, ha sido acusada de promover creencias etnonacionalistas, difundir la islamofobia, hacer revisionismo histórico y negar la existencia del cambio climático provocado por el hombre.

A principios de este año, la organización de periodismo de investigación Correctiv reveló que funcionarios de la AfD habían participado en una reunión en la que se debatieron planes de "remigración" para expulsar del país a solicitantes de asilo, residentes extranjeros y ciudadanos alemanes "no afiliados". El informe causó una enorme indignación y provocó semanas de protestas masivas.

En mayo, un tribunal alemán declaró a la AfD sospechosa oficial de extremismo, lo que permitió a los servicios de inteligencia vigilar sus actividades y comunicaciones. Ese mismo mes, la AfD fue expulsada del grupo Identidad y Democracia (ID), ahora disuelto, después de que su entonces líder, Maximillian Krah, declarara a un periódico italiano que no todos los que llevaban uniforme de las SS eran criminales de guerra. Por otra parte, las oficinas de Krah fueron registradas cuando su asistente fue detenido acusado de espiar para los servicios secretos chinos.

El estatus de no inscrito de AfD alimentó semanas de especulaciones sobre un posible nuevo grupo en Bruselas, que inicialmente se pensó que se llamaría Los Soberanistas. Otros miembros son la Confederación Polaca (o Konfederacja), una coalición incondicionalmente anti-LGBTQ, antifeminista y antiabortista. Sin embargo, sólo tres de los seis eurodiputados de la Confederación se han unido al nuevo grupo.

La eurodiputada Anna Bryłka dijo que se quedaría fuera debido a la "actitud" del grupo hacia los gasoductos Nord Stream que conectan Europa con Rusia, a los que Polonia se opone firmemente. "Al mismo tiempo, declaro mi cooperación con todas las fuerzas europeas que quieren detener la federalización progresiva, la inmigración masiva e incontrolada y el Pacto Verde Europeo", dijo Bryłka en las redes sociales para explicar su decisión.

Europa de las Naciones Soberanas engloba también a Revival (Bulgaria), Our Homeland Movement (MHM) (Hungría), Freedom and Direct Democracy (SPD) (Chequia), Reconquête! (Francia) y Republika (Eslovaquia), todos ellos partidarios del ultranacionalismo y el ultraconservadurismo, y que abrazan temas nativistas y xenófobos. En algunos casos, como Revival, Our Homeland Movement y Republika, los partidos se han asociado con el movimiento antivacunas. La postura amistosa hacia Rusia es otro tema recurrente entre los miembros del ESN.

En conjunto, el grupo puede considerarse fácilmente la formación más radical del Parlamento Europeo y será inmediatamente puesto bajo un cordón sanitario por las fuerzas dominantes, privándole de puestos de alto nivel en la institución. El controvertido partido SOS Rumanía, que parecía ser un candidato adecuado, ha sido rechazado debido a las preocupaciones planteadas por algunas delegaciones, entre ellas la AfD y el Movimiento Nuestra Patria. Entre otras cosas, SOS Rumanía quiere rediseñar el mapa de Europa del Este para restablecer la "Gran Rumanía", el reino de entreguerras.

Otra omisión notable es la de Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido autoproclamado "antisistema" liderado por el agitador de las redes sociales Luis 'Alvise' Pérez. A pesar de los rumores parecidos en prensa, SALF no se unió al grupo de extrema derecha.