La extrema derecha sigue ampliando su poder en la UE, con el nuevo Gobierno de Países Bajos y los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Francia. La expansión podría repercutir en la forma en que se toman las decisiones en las instituciones de Bruselas.

Los Gobiernos de los Estados miembros que cuentan con fuerzas políticas radicales de derecha y euroescépticaspodrán elegir dos caminos distintos para ejercer su influencia en el futuro de la Unión Europea, según Dave Sinardet, politólogo de la Universidad Libre de Bruselas, entrevistado por 'Euronews'.

"Por un lado, podrían vaciar la política europea desde dentro. Por otro lado, estos líderes de extrema derecha podrían empezar a comprender que también necesitan a la Unión Europea para poder cumplir una serie de promesas que hicieron a su electorado nacional, especialmente en términos de seguridad e inmigración", afirmó el analista.

Dar a Dick Schoof, exjefe de la agencia de servicios secretos, la presidencia del Gobierno este martes fue la solución encontrada para tener operativoun nuevo ejecutivo en Países Bajos tras la victoria del ultraderechista Partido por la Libertad, liderado por Geert Wilders en las elecciones de hace siete meses.

El acuerdo formal que crea la nueva coalición, titulado 'Esperanza, Coraje y Orgullo', introduce medidas estrictas para los solicitantes de asilo, elimina la reunificación familiar de los refugiados y busca reducir el número de estudiantes internacionales que estudian en el país.

Una postura que repercutirá en la forma en que se implementará el Pacto de Migración y Asilo de la UE en este país y será un referente para otros Estados miembros críticos con el pacto recientemente aprobado.

"En el caso de las políticas migratorias, hemos visto posiciones adoptadas por el Partido Popular Europeo (centroderecha) cada vez más radicales. Y en cuanto al Pacto Verde, se pausó hace unos meses, antes de las elecciones europeas. Entonces, el éxito de la extrema derecha ya es algo que se está traduciendo en las políticas europeas de diferentes maneras", explicó el politólogo.

¿Será Francia la siguiente?

Hungría es el único Estado miembro con un partido de derecha radical con mayoría en el poder. Además de Países Bajos, la extrema derecha forma parte de gobiernos de coalición en Italia, Finlandia, Chequia y Croacia. Francia podría ser la próxima en sumarse a la tendencia dados los resultados del 30 de junio.

Si la segunda vuelta, el 7 de julio, confirma la victoria de la Agrupación Nacional, el presidente centrista Emmanuel Macron quedará más aislado. Macron controlaría menos políticas internas, como las relativas a economía y justicia, por ejemplo, y tendría menos influencia en el Consejo Europeo, que reúne a los líderes de los 27 países de la UE.

"Lo que está claro es que el presidente francés, Emmanuel Macron, está muy debilitado por los actuales resultados electorales y esto probablemente no cambiará realmente el próximo domingo", afirma Dave Sinardet.

"Será, de hecho, un presidente debilitado en la mesa europea, lo que también puede tener un impacto en el eje franco-alemán, que históricamente y todavía hoy es uno de los principales motores de la política europea", añadió.

Un expediente político no puede aprobarse cuando cuatro Estados miembros, que representan el 35% de la población de la UE, se abstienen o votan en contra. Además de la migración y el Pacto Verde, algunas de las áreas que podrían verse más afectadas son la gestión de la guerra en Ucrania y el apoyo a los países candidatos a la membresía en la UE.

Pero en estos temas, la falta de puntos de vista comunes puede dificultar cambiar el curso de acción: "Los líderes de los gobiernos de extrema derecha pueden obstaculizar el funcionamiento de la UE, pero estos líderes no están necesariamente alineados en todas las cuestiones. En particular, en lo que respecta a la política internacional y, por ejemplo, a la guerra en Ucrania, no está claro si siempre podrán llegar a un acuerdo entre ellos", afirma el profesor.

Por otro lado, algunos líderes de extrema derecha incluso tienen fama de ser bastante constructivos en la UE, como es el caso de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suele destacar que es proeuropea, pro Estado de derecho y pro Ucrania, y que puede desempeñar un papel esencial en las políticas europeas durante los próximos cinco años.