La presidenta de la Comisión Europea debe obtener el respaldo del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos para asegurarse otro mandato.

El debate sobre la reelección de Ursula Von der Leyen como Presidenta de la Comisión Europea se ha acalorado en las capitales europeas, y en Roma en particular. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presidenta del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, sigue indecisa sobre su apoyo a Von der Leyen.

La jefa de la Comisión mantuvo una reunión de 50 minutos con el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos el martes por la mañana, en la que, al parecer, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni pidió un cambio radical en el enfoque de la UE sobre el Pacto Verdecontestado por los sindicatos de agricultores más escorados a la derecha.

Von der Leyen afronta una elección con dudas

No se emitió ninguna declaración oficial al término de la reunión, lo que significa que, por ahora, la postura del Conservadores y Reformistas sobre la reelección de Von der Leyen no está clara.

Según Gaetano Quagliariello, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Luiss de Roma, Von der Leyen necesita el apoyo del partido de Meloni, Hermanos de Italia, para continuar en el cargo. Todo ello pese a que prometió a los centristas y liberales no cooperar con Meloni: "Creo que la primera ministra italiana puede influir al menos en una parte de los Conservadores y Reformistas", aseguró Quagliariello. Añadió que, dado que el húngaro Viktor Orbán y el partido español Vox han abandonado el grupo, a Meloni le resultará más fácil convencer a los que se queden si decide dar su apoyo a Von der Leyen.

Forcejeo por los altos cargos

En lo que respecta a Meloni, un punto clave de las negociaciones en curso es el nombramiento de un comisario italiano en un puesto suficientemente destacado. En su intervención en la reciente cumbre de la OTAN en Washington, Meloni -que en junio se abstuvo en la votación para respaldar la reelección de Von der Leyen- declaró que quiere que se reconozca el protagonismo de Italia en la UE, y que su intención es conseguir un puesto destacado para Roma en la Comisión de la UE.

Si Meloni y el la derecha de Conservadores y Reformistas se niegan a apoyar a Von der Leyen, las consecuencias podrían ser graves.

Según Antonio Parenti, representante de la Comisión Europea en Italia, dados los difíciles tiempos que se avecinan, el voto debe garantizar que Europa no se sumerja en una crisis política: "Tanto Italia como otros países de la UE tienen que garantizar que esta votación permita a las instituciones de la UE ser plenamente operativas", dijo Parenti. "No olvidemos que el momento histórico al que nos enfrentamos es muy volátil. Tenemos una guerra a las puertas, e incluso lo ocurrido en EE.UU. hace unos días nos hace comprender que no estamos atravesando un momento fácil".