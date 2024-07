Por Euronews

En su discurso ante el Parlamento Europeo el jueves, la recién reelegida jefa de la Comisión dijo que "la humanidad no puede soportar" el continuo sufrimiento de los civiles palestinos mientras la guerra de Israel sobre Gaza continúa en su décimo mes.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido el cese inmediato de los combates en Gaza, en su primera intervención para inaugurar otros cinco años como presidenta de la Comisión de la Unión Europea.

"Quiero ser muy clara: el derramamiento de sangre en Gaza debe cesar ya. Demasiados niños, mujeres y civiles han perdido la vida como consecuencia de la respuesta de Israel al brutal terror de Hamás", dijo Von der Leyen en un discurso ante los eurodiputados en Estrasburgo este jueves.

"El pueblo de Gaza no puede soportarlo más. La humanidad no puede soportarlo más", subrayó.

Una matanza continuada e ininterrumpida

La guerra entre de Israel sobre la Franja de Gaza comenzó el 7 de octubre, después de que militantes de Hamás entraran en Israel, mataran al menos a 1.200 civiles y tomaran más de 240 rehenes.

En los últimos nueve meses Israel ha matado a más de 38.600 palestinos, en su mayoría debido a bombardeos sobre Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Las autoridades de Gaza no distinguen entre víctimas civiles y combatientes.

Como presidenta de la Comisión, Von der Leyen fue acusada reiteradamente de mantener una postura de parcialidad a favor del Gobierno de Israel.

Crisis de credibilidad interna

En Estrasburgo, cuatro eurodiputados irlandeses del grupo liberal Renovar Europa decidieron esta semana romper la disciplina de voto de su grupo parlamentario y votar en contra de la reelección de Von der Leyen.

"He leído sus directrices políticas. He escuchado sus intervenciones en las reuniones de nuestro grupo. Pero, por desgracia, no he oído lo suficiente como para pensar que haya un cambio de política, sobre todo en Gaza", dijo el eurodiputado Barry Andrews, de Renovar Europa.

Andrews ha recibido miles de cartas de votantes sobre esta cuestión, pidiendo el apoyo a una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la UE sigue profundamente dividida sobre el conflicto palestino-israelí.

¿Por qué se criticó a Von der Leyen por Israel?

El ataque dirigido por Hamás contra Israel provocó una cruda respuesta de Von der Leyen, que denunció "el terrorismo en su forma más despreciable" e hizo ondear la bandera de Israel en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión en Bruselas.

A mediados de octubre del año pasado, menos de una semana después del atentado de Hamás, Von der Leyen viajó a Israel para, junto a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, hacer visible su solidaridad y visitar los escenarios de la matanza de Hamás. El viaje incluyó reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

"Ante esta tragedia indescriptible, sólo hay una respuesta posible: Europa está con Israel -dijo entonces Von der Leyen, y repitió la consigna- Israel tiene derecho a defenderse. De hecho, tiene el deber de defender a su pueblo" sin mencionar a los palestinos.

Menosprecio de la población palestina

Su apoyo fue considerado unilateral al no destacar el sufrimiento de la población palestina. Días antes de su visita, Israel había declarado lo que llamó un "asedio total" a la Franja de Gaza.

Las acciones de Von der Leyen tras la guerra entre Israel y Hamás resultaron contraproducentes y contrastaron fuertemente con la aclamada y unida respuesta a la agresión rusa a Ucrania. Aunque más tarde la presidenta dio un giro para matizar gestos y declaraciones, el viaje se cobró un alto precio que ha quedado como una cicatriz en su reputación.