Con el financiamiento de la Política Europea de Cohesión, la ciudad checa de Pilsen ha podido construir uno de los parques tecnológicos más modernos del país, llamado TechTower.

Una histórica fábrica de cerveza de la ciudad checa de Pilsen se ha transformado en un parque tecnológico. Esta parte del mundo nos dio la primera cerveza lager clara e incluso la palabra "robot", y hoy vuelven a innovar con el proyecto europeo TechTower.

"Desarrollamos talentos e inspiramos a empresas. Organizamos unos 80 eventos al año. Enseñamos a estudiantes de secundaria y universidad. Hacemos 'hackathons' y festivales como este", dice a 'Euronews' el director de SIT Port Tomáš Cholinský , de la Administración de Tecnologías de la Información de la ciudad de Pilsen.

El Festival 'We Innovate Pilsen', que este año tuvo lugar los días 7 y 8 de junio, es sólo un ejemplo de lo que TechTower ofrece a innovadores y start-ups como CIE, especializada en realidad virtual para la educación. Hablamos con el director general de la empresa, Mark Bárdy:

"TechTower ha preparado realmente las mejores condiciones para nosotros, para nuestra empresa. No sólo en cuanto a las condiciones locales, donde disponemos de excelentes oficinas, instalaciones y todo lo demás, sino también en cuanto a la conexión de la ciudad con la universidad, con otros organismos públicos y con otras empresas. Las condiciones son tales que son nuestros clientes los que vienen a nosotros y no nosotros los que vamos a ellos, lo que nos ahorra mucho tiempo y dinero."

El proyecto TechTower ha costado casi 26 millones de euros, de los cuales unos 7 proceden de la Política Europea de Cohesión. En los 10.000 metros cuadrados del edificio, junto a la sala multifuncional donde se celebran los eventos, cuentan con oficinas, espacios de coworking y otras instalaciones.

Entre ellos, un tanque de agua de 10 metros de profundidad, el mayor del país, donde los socorristas pueden probar sus equipos, como un dron acuático. Filip Kopecký, del servicio de Salvamento Acuático de la Cruz Roja Checa, nos explica a detalle:

"Por supuesto, antes de que el tanque estuviera aquí, simplemente no era posible entrenar en cualquier lugar en buenas condiciones porque la piscina más profunda es sólo para nadar, una piscina clásica de 50 metros, donde la profundidad es de 2 metros, y simplemente no se puede practicar esto, porque simplemente no funciona como debería allí."

El principal objetivo del proyecto es la educación en nuevas tecnologías. El resultado es que se nutren muchos talentos emergentes: desde hackers de la selección nacional de la República Checa, a chicos que construyeron su propio coche pequeño de hidrógeno.

SPOT es el nombre de los dos robots de Boston Dynamics que la ciudad compró para que los estudiantes probaran esta tecnología. Estudiantes que no tienen más de 16 años o incluso 15, como Samuel:

"Yo y mi amigo Martin estamos planeando crear un rover que nos ayudaría tal vez a ganar algunas becas o algo así. Y gracias al apoyo de aquí, donde hemos programado el SPOT, conseguimos un lugar para construir un robot, y conseguimos los fondos."

De una fábrica de cerveza a la programación de robots, TechTower y el futuro de Pilsen no pueden ser más checos.