Más de 800 personas han sido evacuadas del edificio del barrio de Scampia, en Nápoles, tras el derrumbe de un balcón. Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas.

El derrumbe de un balcón en el barrio de Scampia en Nápoles ha causado dos muertos y 13 heridos, entre ellos siete niños, según las autoridades locales.

El derrumbe, que se produjo poco después de las 22:30 horas el lunes, tuvo lugar en el tercer piso y provocó la caída de los balcones del segundo y primer piso.

El prefecto de Nápoles, Michele di Bari, activó inmediatamente el Centro de Coordinación de Rescate y ordenó la evacuación de unas 800 personas para permitir la comprobación de la estabilidad del edificio.

"Ha sido una noche muy dura. El balance es dramático", afirma Nicola Nardella, presidente del Octavo Ayuntamiento de Nápoles, que incluye el distrito de Scampia. "Estamos desplazando a unas 800 personas. Tenemos que aguantar", añade.

È stata una nottata durissima. Il bilancio è drammatico. Ho passato la notte alla vela poi al tavolo prefettizio. Alle 12 30 sarò di nuovo in prefettura. Stiamo spostando 800 persone circa. Bisogna tenere duro. Posted by Nicola Nardella on Monday, July 22, 2024

Los siete niños heridos tienen entre 2 y 8 años y han sufrido diversas fracturas y contusiones y están siendo atendidos en el hospital Santobono de Nápoles.

Siguen investigando la causa del derrumbe

"Estamos profundamente entristecidos por la tragedia de esta noche en la Vela Celeste de Scampia. He seguido personalmente las operaciones de rescate y, junto con el prefecto, me he desplazado durante la noche al lugar del derrumbe para verificar la situación y mostrar cercanía a la población", ha declarado el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi.

Mientras tanto, la Fiscalía de Nápoles ha abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe. Entre las hipótesis más acreditadas figura la de un colapso estructural, pero la investigación se producirá tras la debida verificación por parte del Cuerpo de Bomberos.

Numerosos mensajes de condolencia y pesar por las víctimas están llegando en estas horas, expresados por diversos dirigentes de partidos y políticos.

"Mis condolencias a las familias de las víctimas, junto con un pensamiento de cercanía a los heridos y a sus seres queridos. Un agradecimiento a los bomberos que intervinieron rápidamente y a todos los que están colaborando en las operaciones de rescate", escribió en las redes sociales la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Roberta Metsola, recientemente reelegida presidenta del Parlamento Europeo, también comentó el derrumbe, expresando sus condolencias. "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y los heridos -muchos de ellos niños- del trágico accidente de Scampia. Doy las gracias a los bomberos y a todos los que intervinieron para ayudar. Estamos con vosotros", escribe.

La tragedia saca a la luz el problema del estado ruinoso de los edificios en muchas ciudades italianas. A ello se une la necesidad de dotar de seguridad a estos lugares y acelerar los procesos de regeneración urbana.