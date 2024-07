Por Euronews con AP

Las manifestaciones contra el proyecto de ley, propuesto a mediados de julio, se han sucedido casi a diario durante las últimas semanas, a medida que la legislación propuesta se abre camino en el sistema judicial.

PUBLICIDAD

Miles de personas se han reunido en Estambul para protestar contra un proyecto de ley que los críticos temen que conduzca a la matanza masiva de perros callejeros en toda Turquía.

El proyecto de ley pretende regular los millones de perros callejeros del país y hacer más seguras las calles, pero los defensores de los derechos de los animales temen que muchos animales sean sacrificados o acaben en refugios abandonados y superpoblados.

Las manifestaciones contra el proyecto de ley, que se propuso a mediados de julio, han sido casi diarias en las últimas semanas, a medida que la legislación propuesta avanza en su tramitación judicial. Una comisión parlamentaria aprobó el proyecto a principios de esta semana, y está previsto que el pleno celebre una votación final en los próximos días, con deliberaciones a partir del domingo.

El Gobierno calcula que unos cuatro millones de perros vagabundos deambulan por las calles y zonas rurales de Turquía. Aunque muchos son inofensivos, numerosas personas, incluidos niños, han sido atacadas en Estambul y otros lugares.

Protesta en Estambul contra un proyecto de ley que, según los críticos, podría conducir al sacrificio masivo de perros callejeros, 27 de julio de 2024. Screenshot from AP video 4508835

La legislación propuesta obliga a los ayuntamientos a recoger a los perros callejeros y alojarlos en refugios donde serían castrados y esterilizados. Los perros que sufran dolor, estén enfermos, supongan un riesgo para la salud humana o sean agresivos serán sacrificados. Los municipios tendrían que construir refugios para perros o mejorar las condiciones de los existentes antes de 2028.

La legislación es una versión suavizada de una propuesta inicial, que al parecer pedía que los perros callejeros fueran recogidos, alojados en refugios y sometidos a eutanasia si no eran adoptados en un plazo de 30 días. Esta propuesta, que no se presentó al Parlamento, provocó un gran revuelo entre la opinión pública, ya que los defensores de los derechos de los animales argumentaron que supondría el exterminio masivo de los perros no adoptados.

Pero a los defensores de los animales les preocupa que algunos ayuntamientos puedan matar perros con el pretexto de que están enfermos, en lugar de destinar recursos a acogerlos.

El Gobierno niega que el proyecto de ley vaya a dar lugar a un sacrificio generalizado, y el ministro de Justicia del país ha declarado que se castigará a quien mate a perros callejeros "sin motivo".

¿Por qué necesita Turquía controlar su población de perros callejeros?

Un informe publicado por la Asociación Calles Seguras y Defensa del Derecho a la Vida, organización que hace campaña por la retirada de todos los perros callejeros de las calles, afirma que 65 personas han muerto en ataques de perros callejeros desde 2022.

El Gobierno prometió abordar el problema a principios de año, después de que un niño resultara gravemente herido tras ser atacado por perros en la capital, Ankara.

Una mujer alimenta a un perro callejero en el barrio de Kadikoy en Estambul, 6 de julio de 2024. Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A pesar de la legislación vigente que exige que los perros callejeros sean capturados, castrados y esterilizados, y devueltos al lugar donde fueron encontrados, la falta de aplicación de estas normas en los últimos años ha provocado la explosión de la población de perros asilvestrados, afirman los grupos de defensa de los derechos de los animales. Sostienen que una aplicación adecuada de estas normas bastaría para controlar la población.

Gran Bretaña ha emitido recientemente una advertencia sobre perros callejeros para los viajeros a Turquía, afirmando que a menudo forman manadas y pueden ser agresivos. Ha aconsejado a los visitantes que sean precavidos y eviten acercarse a ellos.