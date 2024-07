Los ataques de perros callejeros en Turquía han dado lugar a un nuevo proyecto de ley para controlar su población. Los críticos con la iniciativa señalan que es algo inhumano.

Un nuevo y controvertido proyecto de ley en Turquía enfrenta a los defensores de los derechos de los animales con quienes piden medidas para proteger las calles de los 'perros callejeros'.

El partido gobernante del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, presentó el viernes al Parlamento turco el proyecto de ley destinado a gestionar la gran población de perros callejeros del país. Los críticos con la medida temen que la legislación propuesta obligue a confinar a los perros en estrechos refugios y conduzca, potencialmente, a la matanza de muchos de los animales errantes.

Erdogan ha declarado que unos cuatro millones de perros vagabundos deambulan por las calles y los campos de Turquía.

La legislación es una versión suavizada de una propuesta inicial, que al parecer pedía que los animales vagabundos fueran recogidos, alojados en refugios y sacrificados si no eran adoptados en un plazo de 30 días. Esta propuesta, que no se presentó al Parlamento, provocó un gran revuelo entre los defensores de los derechos de los animales, que argumentaron que supondría el exterminio masivo de perros no adoptados.

¿Cómo se eliminarán los perros callejeros de las calles de Turquía?

Abdullah Güler, alto legislador del partido gobernante, declaró a la prensa que, según la propuesta revisada, los perros callejeros serían retirados de las calles y llevados a refugios donde serían castrados y esterilizados.

Los perros con riesgo de contraer la rabia, de comportamiento agresivo y sin posibilidad de rehabilitación serían sacrificados, explicó Güler.

Se pedirá a los ayuntamientos que mejoren las condiciones de los refugios existentes y se animará a la gente a adoptar perros, añadió el legislador.

El partido gobernante de Erdogan y sus aliados nacionalistas e islamistas tienen mayoría en el Parlamento turco y es probable que el proyecto de ley se apruebe cuando llegue al pleno. De momento, no se ha fijado una fecha para ello.

Un perro callejero descansa en el paseo marítimo de Kadikoy en Estambul, Turquía, 4 de julio de 2024. AP Photo/Francisco Seco

¿Por qué necesita Turquía controlar su población de perros callejeros?

Un informe publicado por la 'Asociación Calles Seguras y Defensa del Derecho a la Vida', organización que hace campaña por la retirada de todos los perros callejeros de las calles, afirma que 65 personas han muerto como consecuencia de ataques de perros callejeros desde 2022.

El Gobierno prometió abordar el problema a principios de año, después de que un niño resultara gravemente herido tras ser atacado por perros en la capital turca, Ankara.

A pesar de la legislación vigente que exige que los perros callejeros sean capturados, castrados y esterilizados, y devueltos al lugar donde fueron encontrados, la falta de aplicación de esas normas en los últimos años, ha provocado que la población de perros asilvestrados se dispare, afirman los grupos de defensa de los derechos de los animales.

Los activistas sostienen que una aplicación adecuada de estas normas bastaría para controlar la población. Entretanto, las autoridades del Reino Unido han emitido recientemente una advertencia sobre perros callejeros para quienes viajen a Turquía, afirmando que, a menudo, forman jaurías y pueden resultaragresivos. Ha aconsejado a los visitantes que sean precavidos y eviten acercarse a ellos.