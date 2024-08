Un grupo de legisladores europeos ha destacado tanto en el ámbito olímpico como en el político.

Los Juegos Olímpicos de París están a punto de cruzar la línea de meta y la mayoría de los legisladores volverán al trabajo con la resaca de haber visto demasiado deporte durante el verano.

Para algunos legisladores, la transición de la emoción del podio olímpico al ajetreo de la agenda política de la UE ha venido con un matiz añadido, ya que en realidad compitieron en unos Juegos Olímpicos.

No es infrecuente que los partidos políticos aprovechen la fama de antiguos atletas para ganar votos, y varios legisladores han tenido un historial deportivo impresionante. Los eurodiputados de este selecto grupo de exolímpicos proceden de Hungría, Italia y Eslovaquia, y participaron en esgrima, hockey y fútbol. Estas son sus historias.

Pál Szekeres, héroe de los dos mundos

Pál Szekeres en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 y en su retrato oficial de eurodiputado de 2024. AP y Parlamento Europeo. Modificada por Euronews.

Olímpico de 1988 a 2008, y eurodiputado a partir de 2024 (Hungría/Patriotas por Europa).

Deporte: esgrima (florete, sable).

El húngaro es un auténtico héroe olímpico, ya que es el único atleta que ha ganado una medalla olímpica y otra paralímpica. Su primera medalla de bronce fue en la prueba de florete por equipos, en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Tras un accidente de autobús que le dejó en silla de ruedas, participó en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos, ganando tres medallas de oro y tres de bronce, y convirtiéndose en uno de los atletas paralímpicos más laureados de la historia de la esgrima.

Tras ocupar varios cargos gubernamentales y administrativos, este verano pasó de la esgrima al Parlamento Europeo, presentándose como candidato por el partido de Orbán, Fidesz.

Una vez en Estrasburgo, le resultó mucho más difícil conseguir un alto cargo debido al cordón sanitario contra los grupos de extrema derecha que ganar una medalla olímpica. De hecho, se le impidió ser cuestor del Parlamento Europa a pesar de su distinguida carrera como afiliado al grupo Patriotas por Europa de Orbán.

Pietro Mennea, flecha del Sur

Pietro Mennea en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 y en 2003 en el hemiciclo de Bruselas Dominio público y Comunidades Europeas 2003. Modificado por Euronews.

Atleta olímpico de 1972 a 1988, y eurodiputado de 1999 a 2004 (Italia/ELDR, PPE, no inscrito).

Deporte: velocista (100 m, 200 m, relevos 4x100 m).

Auténtica leyenda en Italia, Pietro Mennea es recordado como uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Una importante gala anual de atletismo lleva su nombre, y fue el abanderado del país en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Mennea se clasificó para cuatro finales olímpicas consecutivas de 200 metros desde 1972 hasta 1984 y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, que Estados Unidos boicoteó.

Y lo que es más importante, en 1979 estableció un récord mundial de 19,72 segundos en los 200 metros, que se mantuvo casi 17 años antes de que Michael Johnson lo batiera en las pruebas olímpicas estadounidenses de 1996.

Mennea fue elegido eurodiputado en 1999, incorporándose al grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (precursor del grupo liberal ALDE, hoy Renovar Europa). Posteriormente se pasó al Partido Popular Europeo (PPE) y terminó su mandato como no inscrito. Entre sus actividades, fue ponente de una resolución del Parlamento sobre el deporte votada por el pleno en septiembre de 2000.

Peter Stastny, renegado del Estrella Roja

Peter Stastny jugando para los Quebec Nordiques y en 2004 en el Parlamento Europeo. Richard Bartlaga y AP. Modificado por Euronews.

Olímpico en 1980 (con Checoslovaquia) y 1992 (con Eslovaquia); eurodiputado de 2004 a 2014 (Eslovaquia/PPE) .

Deporte: Hockey sobre hielo

Conocido como "Pedro el Grande", Stastny es un atleta legendario de Eslovaquia, reconocido también en Canadá como uno de los grandes de todos los tiempos del hockey sobre hielo. Nacido en la Checoslovaquia comunista en 1956, él y sus hermanos, Anton y Marián, se convirtieron en estrellas tras ganar los Campeonatos del Mundo de 1976 y 1977.

Los tres eran delanteros (Peter jugaba en el centro, Marián en la banda izquierda y Anton en la derecha) y todos compitieron por Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, quedando quintos.

Los hermanos huyeron a Canadá a través del Telón de Acero en 1980 y se incorporaron a los Nordiques de Quebec, de la Liga Nacional de Hockey (NHL). Peter llegó a dominar el francés y el inglés y obtuvo la nacionalidad canadiense.

Tras la disolución de Checoslovaquia, Stastny compitió por Eslovaquia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 y fue el abanderado del país. Anticomunista, más tarde entró en política, presentándose por el partido del entonces primer ministro Mikulas Dzurinda y convirtiéndose en eurodiputado. Reelegido en 2009, fue cofirmante en 2008 de una declaración de condena del comunismo, que condujo a la adopción de un Día Europeo en memoria de las víctimas del estalinismo y el nazismo.

Rivera y Boniperti, salón de la fama del fútbol italiano

Giampiero Boniperti en los años 1940/50 y en 1996. Gianni Rivera en los años 1970 y en 2012. Dominio público, Comunidades Europeas y Parlamento Europeo. Modificado por Euronews.

Giampiero Boniperti: Olímpico en 1952, y eurodiputado de 1994 a 1999 (Italia/PPE).

Giovanni Rivera: Olímpico en 1960, y eurodiputado de 2005 a 2009 (Italia/no inscrito).

Deporte: Fútbol.

Puede que muchos no sepan que dos de los futbolistas italianos más famosos de todos los tiempos, Giampiero Boniperti y Gianni Rivera, también fueron eurodiputados y participaron en los Juegos Olímpicos.

Boniperti, una leyenda del Juventus tanto en el terreno de juego como en su faceta ejecutiva, disputó dos partidos en los Juegos Olímpicos de verano de Helsinki 1952. Además de ser uno de los máximos goleadores de la Serie A, fue un exitoso director deportivo del Juventus y del principal club deportivo de atletismo de Turín, donde supervisó a atletas como la saltadora de altura Sara Simeoni y el también eurodiputado olímpico Pietro Mennea.

Gianni Rivera comenzó su carrera profesional en el Alessandria, de la segunda división italiana. Sus actuaciones le valieron un puesto en la selección nacional en los Juegos Olímpicos de Verano de Roma, donde ayudó a Italia a terminar cuarta, marcando tres goles en cinco partidos. Apodado el "Niño de Oro" por sus seguidores, Rivera llevó a Italia a la victoria en la Eurocopa de 1968 y ganó el prestigioso Balón de Oro en 1969.

En 2005, Rivera se convirtió en eurodiputado, pasando a formar parte de los no inscritos. A pesar de un índice de asistencia del 73% y más de 241 días de sesión entre 2005 y 2009, no dejó una huella significativa en el Parlamento Europeo. Del mismo modo, Boniperti, que formó parte de la comisión de Cultura, no alcanzó un reconocimiento notable como legislador europeo.

Pál Schmitt, esgrimista de Orbán

Pál Schmitt en 1971 y en 2011. László Petrovits y AP. Modificado por Euronews.

Olímpico de 1968 a 1976, y eurodiputado de 2004 a 2014 (Hungría/PPE).

Deporte: esgrima (espada).

Otro esgrimista húngaro de la lista, Pál Schmitt, ganó medallas de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de 1968 y 1972 y compitió en los de Montreal 1976.

Tras retirarse de la competición a los 35 años, siguió activo en el mundo del deporte, convirtiéndose en secretario general del Comité Olímpico Húngaro en 1983 y más tarde en su presidente tras la caída del comunismo. También ocupó diversos cargos en el Comité Olímpico Internacional.

En paralelo a su carrera deportiva, Schmitt trabajó en la diplomacia, como Embajador de Hungría en España de 1993 a 1997 y en Suiza de 1999 a 2002. Estrecho aliado de Viktor Orbán, Schmitt fue elegido diputado al Parlamento Europeo en 2004 por la lista del Fidesz. Tras ser reelegido, se convirtió en vicepresidente del Parlamento Europeo.

En 2010, Schmitt se centró en la política húngara y se convirtió en presidente del Parlamento húngaro. Poco después, en agosto, fue elegido presidente de Hungría, un cargo en gran parte ceremonial. Su carrera política sufrió un bache en 2012, cuando salió a la luz un escándalo de plagio en relación con su tesis doctoral sobre los Juegos Olímpicos modernos, lo que provocó su dimisión como presidente de Hungría.