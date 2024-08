Por Euronews con AP

Es la primera vez que la región ha sido atacada con cohetes de occidente dice el ministro de Defensa ruso.

Las fuerzas ucranianas han destruido un puente sobre el río Seim, en la región rusa de Kursk, informó el viernes la agencia estatal rusa de noticias TASS citando a un representante regional de uno de los cuerpos de seguridad.

Según las noticias, el puente era importante para la logística de los militares rusos y la evacuación de los residentes locales.

El viernes por la noche, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Mykola Oleshchuk, publicó un vídeo en su canal de Telegram en el que se ve cómo el puente es alcanzado. En la descripción que acompañaba al vídeo escribió:

"La aviación de las Fuerzas Aéreas participa activamente en los combates en el sector de Kursk. Los pilotos ucranianos están llevando a cabo ataques de precisión contra bastiones enemigos, concentraciones de equipos, así como contra centros logísticos y rutas de suministro enemigas."

Ahora, Rusia afirma que se están utilizando misiles estadounidenses en la campaña ucraniana de Kursk.

Estados Unidos, que ha dicho que no puede permitir que el presidente ruso, Vladimir Putin, gane la guerra que lanzó en febrero de 2022, considera hasta ahora la incursión por sorpresa una medida de protección que justifica el uso de armamento estadounidense, dijeron funcionarios en Washington.

Rusia ataca en Sumy con un misil Iskander-K

Mientras tanto, dos personas resultaron heridas en la madrugada del sábado cuando un misil ruso Iskander-K impactó en una zona residencial y comercial de Sumy, en el noreste de Ucrania, según las autoridades ucranianas.

El impacto destruyó más de 10 coches, dañó un centro comercial y reventó las ventanas de varias viviendas. Los bomberos acudieron al lugar de los hechos para apagar los incendios provocados por el impacto del misil.

Un joven observa la metralla después de un ataque aéreo ruso en un barrio residencial de Sumy, Ucrania. Sábado 17 de agosto de 2024- Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Oleksandr Khartsys, de 37 años, pasó la noche en su estudio de tatuajes, cerca de donde impactó el misil. "Pasé la noche aquí. Me desperté por la fuerte explosión, las puertas y ventanas volaron por los aires. Me levanté de un salto, y aquí estaban los coches ardiendo y volando por los aires", declaró a Associated Press.

Las tropas ucranianas han intentado desviar la atención militar del Kremlin de la línea del frente en Ucrania lanzando una audaz incursión transfronteriza en la región rusa de Kursk.

Pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió el jueves de que Pokrovsk y otras ciudades cercanas de la región de Donetsk seguían enfrentándose a intensos asaltos rusos.